Frida Sofía revela que tuvo un romance con Larry Ramos

CIUDAD DE MÉXICO.- Frida Sofía decidió hablar de todas las controversias que ha tenido en su vida en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, y ahora tocó el turno de hablar de todas sus controversias, entre ellas, su romance con Larry Ramos, sus problemas familiares y sus diferencias con Michelle Salas.

La joven cantante, sin filtro alguno, explicó finalmente porqué no soporta a la hija de Luis Miguel.

“Por mustia (...) llevaban toda la vida siempre las comparaciones, de que 'Michelle es una dama', de que 'Frida es el borrego negro de la familia', y 'Frida es la manzana podrida', 'la discordia de Las Pinal', y yo ‘¡Ay, no mam*s, güey!’", dijo.

"Así como que a ti te pintan lo que quieras y te lo crees, pero no, así no es, ni ella, ni las cosas, ni éramos así, y le dije, cuando nos empezaron a comparar fue cuando hice lo de Playboy, ahí fueron las críticas más duras, y alguien me dijo ‘¿qué opinas de lo que dijo Michelle que tú eres más como Playboy y ella es más como Vogue?’, y yo como ‘pues sí, pero ¿quién tiene la portada?’, y ahí empezó”.

Sobre si actualmente lleva buena relación con ella, Frida comentó: “no, ya no, ya es muy… no (la he vuelto a ver) y la verdad no (me interesa)”.

Posteriormente, la hija de Alejandra habló sobre sus ex parejas y las confrontaciones que sostuvo con la rockera por esta razón, y al escuchar que ha tenido muy mala suerte con los hombres, en especial con Larry Ramos, actual pareja de Ninel Conde, la joven comentó: “¡Ay güey!, pero…”.

Ante la sorpresa del periodista por su respuesta y la pregunta directa de si fue su pareja o no, Frida contó con una gran sonrisa: “la verdad sí, pero nunca fue en serio, porque él es bien tramposo, pero… es que yo tenía otro novio al mismo tiempo, entonces me cachó y me dijo ‘¿qué es esto?’, y yo ‘es mi otro novio’, normal, (y él me contestó) ‘¿cómo que ese es tu otro novio?’, y yo ‘sí güey, o sea, nunca dije que era exclusive (exclusivo) o así’”.

Acto seguido, el conductor del programa De Primera Mano le comentó que Ramos le robó 4 millones de dólares a La Guzmán.

“Yo le dije. Más que nada le rogué así de ‘please (por favor), no hagas business (negocios) con un ex novio mío’. Y ahí está otra vez… ¿por qué con mis ex novios?, así de ‘invierte tu dinero en otra compañía por favor mamá’. Ok, le pasé lo de que invirtiera, ok, fine (está bien), pero luego empieza a tener sus business meeting (reuniones de negocios) en el barco, cuando este… tiene un penthouse de oficina así divino, y le digo ‘¿por qué no haces los business meeting en the business office (oficina de negocios)? ¿por qué tiene que ser en el barco del señor?, un poquito de respeto, digo nada más porque ya no salgo con él’, pero es lo mismo”.

Sobre la charla que sostuvo con Alejandra durante el programa Despierta América, Frida Sofía sostuvo que las intenciones del matutino fueron las mejores y reiteró que siempre necesitará a la intérprete de “Llama por favor” en su vida.

“Es verdad, siempre la he necesitado en mi vida para ser feliz, es mi mamá, siempre la voy a amar, pero lo que más anhelo es sinceridad y que acepte las cosas que hizo y que lo haga en público. Dice que yo hago todo en público, pero aquí podemos los dos decir que esto de publicar unas bombas de las dos ha sido una guerra mutua, no nada más yo salgo (a decir cosas)”.

Pero lo más fuerte vino cuando habló de su ex novio Christian Estrada, actual pareja de María Fernanda Quiroz "Ferka", a quien Frida Sofía sigue acusando de haber mantenido relaciones sexuales con su madre tras haber terminado con ella luego de abortar un hijo de él.

“Es un fraude con patas, pero bueno, te voy a decir, le puse hasta el cactus, porque fue y se plantaba en mi depa, y yo lo trataba horrible… pero ya después fue sacando las espinas”, dijo de Estrada antes de aclarar que a las seis semanas de su embarazo decidió no ser madre porque se dio cuenta que su ex pareja solo buscaba fama a través de ella.