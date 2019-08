¡Frida Sofía revela que sí abortó!

LOS ÁNGELES, California.- Frida Sofía fue entrevistada por Pati Chapoy para el programa Ventaneando en una serie de videos que se han ido conociendo cada día, en el más reciente Frida Sofía acepta que sí abortó y habla de lo que la motivó a hacerlo.

“No he sido completamente honesta en cuánto a todo lo que ha pasado, con el distanciamiento de mi mamá y las razones por las cuales hay una ruptura muy fuerte. Sí tuve un aborto y es lo que más me ha dolido en toda mi vida, porque yo siempre he querido una familia y me emocioné mucho porque que estaban los gemelos que ayudaban a mi mamá, después conocí Christian y al principio no lo quería de verdad”, comentó a la conductora.

La cantante comenzó contando la historia de su relación con Christian, a quien le brindó una oportunidad a pesar de no estar enamorada de él al principio de su romance. Lo lleva a una reunión familiar en la que todo salió mal debido a su madre.

“Pero esto fue lo que pasó. Íbamos a pasar Navidad y Año Nuevo, mi mamá, los gemelos, Christian y yo, porque en realidad no tenemos tanta familia, en una de esas noches antes de Navidad estábamos en el apartamento de mi mamá y estaban las mismas personas y mi mamá se pasó de copas y empezó hablar de algo que yo no entiendo porque se le hizo chistoso, pero empezó hablar del miembro de mi papá y eso se me hace repugnante, no se me hace chistoso”.

Luego, Frida agrega que Christian se había ido a San Diego y que tuvo un gran distanciamiento con él, después se enteró que tanto él como su madre coincidian en los hoteles, dato que supo por la prensa, al tiempo ella se daría cuenta del embarazo.

“Sabía que él me embarazó yo le dije en Año Nuevo y me dijo: 'agarro un avión ahorita'. Pero de repente pasan tres horas, cinco horas, y veo en el Instagram botellas y viejas gritando y los cohetes y yo en mi cama sola, lo más feo que me ha pasado en mi vida y no lo quería contar porque me dio tanto coraje y pena y después de eso no hablé con mi mamá”.

La modelo afirma que Alejandra Guzmán festejó su cumpleaños en Nueva York pero no la invitó, pero a Christian sí, lo cual le dolió mucho.

Ella decidió que no quería ser una madre soltera cuya familia estuviera distanciada, es por eso que decidió abortar con 5 semanas de embarazo.