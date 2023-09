Frida Sofía reaparece en redes, ¿le respondió a Alejandra Guzmán?

HERMOSILLO, Sonora.- Después de que Alejandra Guzmán revelara polémicas declaraciones en una entrevista exclusiva que le concedió a Pati Chapoy y tocara temas relacionados con su hermano Luis Enrique Guzmán y su situación con Frida Sofía.

'La reina de corazones’ abrió su corazón y habló sobre el distanciamiento con su hija Frida Sofía asegurando que nunca la pudo controlar, por eso fue que la mandó al internado.

Tras estas revelaciones, rida Sofía, su hija, reapareció en redes sociales y publicó en su cuenta de Instagram un polémico mensaje, mismo que parecía ser una respuesta a lo dicho por su madre. Sin embargo, se sabe que nada tiene que ver con las declaraciones de Alejandra Guzmán, sino con otro escándalo en el que estuvo involucrada.

Frida Sofía compartió un polémico Reel en el que se escucha una voz en off que dice: “A ti que me quieres apagar te tengo un recordatorio”, mientras que en la imagen se alcanza a leer el texto “You become who you don´t forgive” (Te convertiste en quien no perdona) y “En estado inconveniente”.



Este hecho desató una gran controversia en redes sociales, ya que muchos aseguraban que era una clara respuesta a Alejandra Guzmán, mientras que otros aseguraron que se debió a un escándalo que protagonizó en un programa de televisión, al cual se especula que acudió en estado inconveniente.