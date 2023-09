'Es lo más doloroso', confiesa Alejandra Guzmán sobre la maternidad

Ciudad de México.- Alejandra Guzmán promociona su canción "Milagros" dedicada a Frida Sofía tras sus disputas públicas.

En una entrevista con Jessie Cervantes, la cantante habló sobre su experiencia como madre y expresó lo difícil que fue abrirse sobre sus sentimientos hacia su única hija.

“Me costó escribirla y me costó sacarla, las cosas que estaban escondidas, que estaban guardadas en un baúl, pero fue sanación para mí, fue una catarsis y fue lo mejor que pude haber hecho con tanto dolor”, explicó.

Alejandra Guzmán reflexionó sobre lo que ha enfrentado como madre

Debido a las críticas que ha enfrentado como madre, Alejandra Guzmán compartió sus reflexiones.

Cualquier mamá me puede entender cuando tú das vida y te das cuenta que es una partecita de ti, siempre va a estar abierto tu corazón, no sé, es una manera de madurar y aprender a vivir con colores diferentes que cuando no tienes hijos, entonces si ves otro prisma, es muy interesante, pero también es doloroso ser madre, es lo más doloroso”.

Además, reveló que planea viajar a Estados Unidos para completar un concierto que quedó pendiente el año pasado después de una lesión en la cadera.

“Hace un año en Washington se me zafó la cadera, y voy ahora a terminar el show porque no lo terminé, un dolor espantoso (…) pero como sé aguantar bien el dolor, ya llegó una doctora y le dije ‘ahorita ya en caliente métela otra vez’, y me dijo ‘no, estás loca’, entonces llegue a un hospital que estaba a 8 cuadras, y me dijeron ‘no dejes de respirar porque si no te vamos a entubar’, entonces ya cuando me levanté yo estaba (respirando fuerte), y me dicen, no ya la tienes adentro la pierna, entonces probé y todo estaba bien”, contó al respecto.