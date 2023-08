Frida Sofía reacciona a la canción que le dedico su madre Alejandra Guzmán

Hermosillo, Sonora. - En un reciente segmento del programa "Despierta América", la influencer y cantante Frida Sofía, hija de la famosa cantante Alejandra Guzmán, finalmente compartió su opinión sobre la canción "Milagros", en la que su madre busca abrir las puertas a una posible reconciliación entre ambas. Desde hace varios años, Frida Sofía se encontraba distanciada de su madre, marcando un período de tensión y separación en su relación.

La canción "Milagros", lanzada el 3 de agosto, parece haber sido un intento de Alejandra Guzmán por sanar las heridas del pasado y buscar una nueva conexión con su hija. Sin embargo, hasta el momento del programa, Frida Sofía había mantenido silencio sobre su reacción hacia la canción y la propuesta de reconciliación.

Cuando se le preguntó si había escuchado la canción y cuál era su opinión al respecto, Frida Sofía respondió: “Sí, está muy bonita, me identifico un poco porque ¿sabes?, yo tampoco me ando peleando con los demonios del pasado”. Esta respuesta dejó perplejos a los presentadores y al público por igual, ya que no brindó una respuesta definitiva ni a favor ni en contra de una posible reconciliación.

Frida Sofía le envía ‘bendiciones’ a su madre

A pesar de su evasiva respuesta, Frida Sofía quiso dejar un mensaje de buena voluntad hacia su madre. Mencionó que le enviaba bendiciones a su mamá y añadió: “Y como dice la canción, también muchas bendiciones”. Posteriormente, cambió el rumbo de la conversación, evitando ahondar más en el tema.

Aunque la joven no confirmó si buscará una reconciliación con su mamá en el futuro, su respuesta en el programa sugiere que al menos está abierta a la idea de dejar atrás los conflictos del pasado.

La canción "Milagros" parece haber abierto una pequeña puerta para la posibilidad de una reconciliación entre Alejandra Guzmán y Frida Sofía. Los fanáticos de ambas esperan que eventualmente encuentren una manera de sanar su relación y dejar atrás las diferencias que las han mantenido separadas durante tanto tiempo.