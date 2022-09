Frida Sofía no podría ser deportada de Los Estados Unidos tras juicio con su vecina en Estados Unidos.

Ciudad de México.- Frida Sofía se enfrentó a la audiencia el día de hoy por acusaciones en contra de su ex amiga, Andrea Wilson por supuesta agresión en Estados Unidos.

Se especuló que la hija de la cantante Alejandra Guzmán podría ser deportada del país pero Javier Ceriani no considera se llegarán a estas consecuencias.

Habían asustado que Frida Sofía iba a ser deportada por estas demandas que tenía, (debido al problema que tuvo) por la vecina que fue golpeada por Frida y el restaurante […] que levantaron cargos contra Frida. Hoy hubo corte, el abogado estuvo ahí […] Frida no presenció la audiencia, pero aparente y alegadamente no hay nada grave para Frida y todo se está desestimando”

dijo el titular de Chisme No Like.

No será enjuiciada

Y para dejar más claro que la hija de la rockera mexicana no sufrirá graves consecuencias por sus actos, Ceriani recalcó: “O sea que no va a ser deportada, no va a ser enjuiciada, y lo máximo que puede pasar es que la manden a unas horas comunitarias, pero la verdad no pasa más nada”.

Como se recordará, este problema no es nuevo, en realidad se remonta a 2019, pero se retrasó por dos motivos: la pandemia de coronavirus y una petición de prórroga de la denunciante porque estaba embarazada.

En su momento, una fuente de Telemundo dijo que cada una tenía su versión sobre el incidente, por lo que no fue posible que llegaran a un acuerdo sin tener a las autoridades de por medio.

Mientras Andrea aseguró que quedó de comer con Frida y al llegar a su departamento le comentó que quería ir a comprar unas arepas, situación que la hija de Alejandra no aceptó y se le fue encima. A su vez, la también cantante dijo que su amiga se presentó en estado inconveniente y la comenzó a insultar porque no quería salir con ella a comer y decidió correrla, por lo que Andrea se le fue encima.