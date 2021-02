Frida Sofía en brazos de la esposa de su papá luego de que Ale Guzmán dijera que añora abrazarla

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que la relación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía continúa en crisis, a pesar de que la rockera ha externado su deseo más grande es reconciliarse con la joven.

A pocos días de que Alejandra confesara que su ilusión más grande es abrazar a Frida Sofía y poder resolver sus diferencias con ella, la joven sorprendió al aparecer en brazos de Beatriz Pasquel, esposa de su padre Pablo Moctezuma.

Beatriz fue la encargada de publicar en redes sociales la imagen donde abraza con gran cariño Frida junto al siguiente mensaje: “Te amo tanto my Precious. Que felicidaddddddd abrazarte. @ifridag Solo nos falta Titi.” A lo que la hija de Alejandra contestó: “Que feaaaa me veo but i love u (pero te amo)”.

Cabe señalar que en otra imagen se puede ver a Frida muy sonriente junto a su hermana menor y Pasquel, dejando ver que la relación con la familia de su padre está mejor que nunca.

Hasta el momento se desconoce la reacción que pueda tener Alejandra Guzmán ante estas imágenes, pues algunos comentarios hacen alusión a las recientes declaraciones de la intérprete y recalcaron “a veces vale más un abrazo que mil palabras”.