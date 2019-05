Frida Sofía asegura que Alejandra Guzmán no la apoya en su carrera

Luego de que diversos rumores aseguraran que todo el escándalo mediático que estaba haciendo Frida Sofía junto a la Dinastía Pinal era planeado para lanzarse como cantante, la hija de Alejandra Guzmán respondió y reveló algunos detalles del nulo apoyo que ha recibido de la cantante.

En entrevista para el programa Suelta la Sopa, la única hija de la rockera destacó que ella esta viviendo la misma historia de su mamá con Silvia Pinal.

Nunca quiso ayudarme, así como ella se queja que su mamá nunca la quiso ayudar… ¡qué hipócrita!, expresó.

Acto seguido, Frida reveló que tuvo planes de debutar como cantante en uno de los conciertos del Versus Tour, evento en el que Alejandra compartió tarima con Gloria Trevi.

“Me dijo: ‘pues no creo porque este es un Versus Tour’, y dije yo ‘bueno, tienes razón’, o sea en realidad es versus Gloria con Alejandra y pues igual no es el momento… yo creo que tres días después abrió el show el hijo de Gloria Trevi y ahí si me cag&%”, relató.

De la misma forma, la hija de la Guzmán aseguró que llamó a su madre para reprocharle su falta de apoyo a diferencia del que Trevi les da a sus hijos.

“Le mandé un mensaje y le dije: ‘¿es en serio?’, ¡qué lástima!, ¡qué envidia!, ¡qué envidia que Gloria apoye a sus hijos de esa manera”, contó.

Mientras siguen pasando las semanas, Frida sigue revelando más detalles del motivo de su distanciamiento con Alejandra Guzmán, quien hasta el momento solo ha manifestado que no esta pasando por un buen momento y desea que su hija la busque para platicar.