Frida Sofía arremete contra Alejandra Guzmán

Frida Sofia sigue revelando detalles de su distanciamiento con Alejandra Guzmán, sobre todo ahora que diversos medios aseguran que la joven no trabaja y vive a expensas de su famosa madre.

Durante la entrevista que brindó a una publicación, la hija de la rockera expresó: “Es una gran estupidez. Para todos los que lo andan diciendo, ella no me ha mantenido ni me ha dado nada de amor; ojalá fuera cierto que yo fuera una malagradecida escuincla, pero la verdad es que no es el caso (…) yo la quiero mucho y la amé demasiado, pero Alejandrita, a la única persona que está manteniendo es al pen$%&$ de Christian, a mí no”.

De la misma forma, Frida aseguró: “y aunque me hubiera dado todo mi mamá, no le quita lo asqueroso que es verla con mi ex novio, pero bueno, al final, yo he demostrado hasta este momento ser coherente con mi palabra y con pruebas, así que digan lo que quieran”.

Y agregó: “Mi tristeza es su traición, es lo único que te puedo decir; ella dice que está triste, pero imagínate yo, y lo peor es que sigue saliendo y viéndose con este tipo, pese a todo lo que he dicho y sabiendo que a mí me molesta y me duele verla con él (hace una pausa)... Pero el otro también ahí, de trepador el huevón”.

Al ser cuestionada sobre si le guarda rencor a La Guzmán, la joven replicó: “De niña me hizo daño, pero como estaba bajo la influencia de algunas sustancias, no la culpo, más bien la perdono por las condiciones en las que estaba”.

Finalmente, Frida Sofia aclaró el rumor con respecto a que había abortado un hijo de Christian Estrada, y respondió a la versión de su ex, quien en alguna ocasión reveló que pensaba casarse con ella.

“Ay, no mam&%, eso ya lo habían dicho hace tiempo, pero es la mentira más grande, fueron sólo pocos meses al lado de él y nunca hubo ningún embarazo ni aborto. Es un trepador. La que me rompió el corazón es mi mamá, porque este tipo pudo haber sido cualquiera, que no se sienta tan importante (…) ese tipo es un mentiroso; si de verdad está seguro, que hable y enseñe las pruebas; ¿cómo va a tener él una prueba de embarazo que no existe?, que muestre el chat que supuestamente le mandé y donde le dije que estaba embarazada”, remató.