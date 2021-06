Franco Escamilla revela que le daba "vergüenza" ser comediante

CIUDAD DE MÉXICO. – En entrevista con Yordi Rosado, el comediante, actor, músico y empresario mexicano, Franco Escamilla, estuvo como invitado especial en el programa, dónde reveló que perdió el sentido del olfato, aunque aún no sabe por qué sucedió esto.



A lo largo del show, Franco habló sobre su profesión y sus inicios en la comedia, sobre eso, el también actor confesó que el no quería ser comediante, pero en uno de sus shows como cantante, se dio la oportunidad cuando era invitado a distintos lugares.



Sobre eso, Escamilla recordó que Oscar Burgos, su padrino de profesión, lo comenzó a invitar a cantar, pero con la condición de que contara chistes al inicio o al final de las canciones, pues atraería más público de esa forma, reveló.



Yo no quería ser comediante, me daba pena decir que era comediante, no me gustaba que me dijeran que era uno. Me sonaba como al payasito, yo traía mis traumas de: ´No quiero que se rían de mí, no quiero que se burlen de mí´, contó Franco.