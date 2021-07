Florinda Meza: estalla ante preguntas sobre pleito legal con el hijo de “Chespirito”

Ciudad de México.- Florinda Meza se mostró molesta con los reporteros que la cuestionaron por la batalla legal que emprendió con Roberto Gómez Fernández, hijo de su fallecido esposo Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”.

Al ser captada en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz escuchó los cuestionamientos de su disputa con Gómez Fernández y así respondió:

¡Ay!, ¡qué pregunta!, ¡qué pregunta!, están volviendo a plantear, estás volviendo a condicionar algo, como que ustedes ponen, condicionan a algo para uno conteste lo que ustedes quieren, yo no puedo contestar más que hasta donde sé y lo que quieran saber de cuestiones legales tienen que hablar con el licenciado […] ¡cómo me voy a comprometer yo con empresas productoras!

Acto seguido, Meza explicó que todo ese tipo de preguntas las puede contestar su representante legal, el abogado Guillermo Pous. “No puedo comentar mucho por una razón, contraté un abogado para que fuera mi asesor legal porque fíjense que de eso justamente no sé nada, por esa razón no puedo explicar mucho de eso. No te puedo contestar una cosa de esas porque están poniendo palabras en mi boca, frases en tu pregunta, o sea estás induciendo una entrevista, lo que te puedo contestar es que sí, tengo un representante legal, cuando uno trabaja por su cuenta, para muchas cosas necesitas un representante legal, de pronto te entregan contratos las empresas productoras a las cuales no les entiendo un caramba”.

Por último, la artista de 72 años aseguró que en este momento no recibe compensación económica por su trabajo junto a Roberto Gómez Bolaños. “Es que ahorita no hay regalías, sacaron los programas del aire, no hay regalías, pero como yo dije en mis redes, yo no necesito del programa “Chespirito” para vivir, claro que tengo determinados derechos como todos los actores, y cuando se está transmitiendo sí hay regalías”.