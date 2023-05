Florencia Alducin conductora de Televisa, rompe el silencio tras haber sido víctima de violencia policial en Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO.-Florencia Alducin, reconocida conductora de Televisa y popular influencer, hizo una grave denuncia a través de sus redes sociales el pasado 10 de mayo, en la que aseguró haber sido víctima de agresión por parte de policías municipales de Querétaro.

Según relató la propia Alducin en una transmisión en vivo en Instagram, el incidente ocurrió después de un choque automovilístico.

¿Cómo sucedió todo?

Por lo que la conductora explicó luego del choque, la persona con la que colisionó se dio a la fuga, y aunque llegó su aseguradora poco después, se retiró rápidamente del lugar y fue perseguida por ocho patrullas policiales.

En medio de la persecución, los agentes de seguridad se subieron al automóvil de Alducin, la agarraron del cabello y la sometieron a agresiones físicas con navajas, golpes y tocamientos no consensuados.

No se quedó callada y mostró sus golpes

Tras el incidente, Florencia Alducin compartió un video en el que mostró las lesiones sufridas en distintas partes de su cuerpo, como:

Piernas

Brazos

Rostro

Además, expresó su descontento con la respuesta de las autoridades, ya que afirmó que no le permitieron presentar una declaración y fue llevada a los separos sin la posibilidad de hacer una llamada telefónica.

Hizo responsable al gobierno y la fiscalía

La conductora responsabilizó al gobierno de Kuri y a la Fiscalía General por su situación y declaró:

"Hago responsable al gobierno de Kuri y a la Fiscalía General porque nunca me dejaron tomar una declaración. Durante el trayecto me fueron pegando y yo me defendía porque no me dejaban hacer nada", recordó en el video en vivo.

La conductora fue llevada a los separos y no se le concedió el derecho a una llamada telefónica.

"Dormí 24 horas, no comí nada y tengo miedo, temo por mi vida", señaló.

Teme por su vida, pero no se iba a quedar callada

Alducin decidió hacer pública su denuncia para alertar sobre la violencia y el acoso policial que sufren las mujeres, y afirmó que no se quedará callada. En el video, relató que fue maltratada por varios policías, incluyendo mujeres, y mencionó que se encontraron 43 heridas en su cuerpo durante el peritaje.

"Yo no me voy a callar, fui golpeada bruscamente (…) Fui maltratada hasta que me cansé y hasta que estuve inconsciente", relató.

El 11 de mayo, Florencia Alducin salió de los separos después de pagar una fianza, pero cuando intentó recoger su documentación al día siguiente, las autoridades le impidieron el paso.

Todo el peso de la ley

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Querétaro informó que se suspendió del cargo a tres policías municipales involucrados en la agresión contra Alducin.

Sin embargo, la respuesta de las autoridades no fue suficiente para la conductora de Televisa, quien expresó su desacuerdo en redes sociales:

"¡Esto es una ofensa! Después de torturarme, abusar sexualmente de mí y golpearme brutalmente, ¿solo los suspenden’", escribió en sus redes sociales.

Alducin exigió la destitución y encarcelamiento de todos los responsables de la agresión y afirmó que no se quedará callada, ni permitirá que minimicen su caso.

"Exijo la destitución y encarcelamiento de todos los que me agredieron y torturaron. No me voy a callar y no voy a dejar que minimicen mi caso", sentenció.

#Nacional | Florencia Alducin, actriz y conductora, que actualmente trabaja en Televisa, dio a conocer la agresión que recibio por parte de elementos de la Policía de Querétaro tras un incidente de tráfico, demandolos por más de 40 lesiones y toques indebidos pic.twitter.com/MGsBG7PufB — Celaya News (@celaya_news) May 14, 2023

Esta denuncia de Florencia Alducin ha generado una gran indignación y ha reabierto el debate sobre la violencia policial y el acoso hacia las mujeres en México.

Te puede interesar: VIDEO: Hombre dispara contra menor de edad frente a oficiales en Tlaxcala