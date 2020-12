Flor Amargo sale del clóset; confiesa que ama a una mujer

CIUDAD DE MÉXICO.- Flor Amargo decidió abrir su corazón en redes sociales y confesó a todos sus fans que es homosexual.

La intérprete de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, hizo esta revelación en su cuenta de Facebook, y además dio a conocer que ama profundamente a otra mujer.

Salí del clóset sin miedo, confieso que amo profundamente a otra mujer”, comenzó Flor en un extenso mensaje.

“Quiero animar a quien sigue en el clóset a que se atreva a vivir el amor en libertad, a que no pasen su vida intentando ser lo que los demás quieren que seas, no desperdicies tu vida atrapad@ en prejuicios, abre tu corazón, libérate toma la decisión de salir del clóset aquí estamos l@s que creemos que somos más que cuerpo, somo seres espirituales en un mundo material. ÁMATE, ACEPTATE, SÉ FELIZ", escribió en su publicación.

También habló de la discriminación que sufrió durante su infancia y juventud, y que gracias a la música pudo hacer catársis en sus emociones y encontrar un refugio.

"Entre las mujeres me decían que nada más me faltaba hacer pipi como niño y nadie me aceptaba y entre los hombres pues era 'la mujer', entonces me dejaban fuera, ni uno ni otro y ¡era una soledad!, pero gracias a Dios tuve el piano... en el piano pude ser yo, en el escenario podía actuar como todo lo que era, como todo lo que guardaba", expresó.

Flor quiso hacer esta revelación para inspirar a otras personas a aceptarse a sí mismas, sin importar el miedo al rechazo de la sociedad.

"Para mí es muy importante abrir esta parte de mi vida para que muchos de ustedes sepan que no importa la manera en que amen y a quien amen, no importa si los demás los rechazan o critican o no te aceptan", agregó.

"Uno de mis miedos de enfrentarme a ‘salir del clóset’ y decir mi verdad era que muchos me decían 'no, es que te siguen niños’, pero ¿no sería bonito que la gente que me sigue sepa que me acepto y soy libre de condicionamientos?", comentó.

Para concluir su mensaje, Flor reveló que la mujer que ama es Lolita, su mánager, y que por el amor y respeto que le tiene decidió hacer pública su sexualidad.

"Es mi pareja y se merece que pueda decir amo a esta persona. Lolita, me dijo 'flota en el mar', me enseñó a caminar descalza otra vez, me enseñó tantas cosas y yo dije 'quiero liberarme'", confesó.