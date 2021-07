Fiscalía de la CDMX busca al hermano de YosStop, Ryan Hoffman, y esta fue su respuesta

MÉXICO.- Después de que la youtuber YosStop fuera detenida, su caso desató controversia, rumores, campañas de Change.org para liberarla, casos previos de Yosseline “N” y más detalles que la ponen en la mira.

Sin embargo, ahora la atención se centró en su hermano Ryan Hoffman, quien es buscado por la Fiscalía de la Ciudad de México.

Estas acciones tomaron lugar mientras sucedía la audiencia legal de YosStop, en la que fue vinculada a proceso por las denuncias de Ainara S. Con esto ocurriendo, la forma en que la Fiscalía pidió contactarse con el también influencer, fue un tema caótico en las redes sociales.

Solo paso a saludarlos, a decirles que estoy bien, todo está chido, todo el día me la paso en llamadas por teléfono. Con mi familia todo está bien, todo está cool, y nada más para decirles: gracias por su apoyo, por la buena vibra, por todos los mensajes. Estamos solucionando todo lo que se tenga que solucionar”, expresó.

Por último, el Rayito, como también es conocido, mencionó que se encuentra ausente debido a su concentración total en el problema de su hermana Yosseline, por lo que no deja de trabajar y no puede estar informando en redes sociales como solía hacerlo. “Pero bueno, aquí estoy, ya saben que me debo a ustedes que son los que me siguen”.