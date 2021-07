“Ella tiene la culpa”: La vez que YosStop habló de la violación de Karla Souza

CIUDAD DE MÉXICO.- Las redes sociales se debaten por YosStop, quien acaba de ser vinculada a proceso por el delito de pornografía infantil.

El escándalo se desató por el video “Patética Generación”, donde Yoss “N” se burla de Anaira S., y tener en su poder un material en el que es abusada sexualmente por cuatro adolescentes.

Por este motivo, fue arrestada a finales de junio y permanecerá en prisión preventiva oficiosa por dos meses hasta que se finalice la investigación. De ser hallada culpable, podría alcanzar hasta 14 años de cárcel.

En medio de las publicaciones de quienes la defienden, hay otros que recuerdan que esta no es la primera vez que YosStop ataca a una víctima de violación, pues algunos recordaron cuando se burló de Karla Souza.

Que a nadie se le olvide que YosStop hizo un video culpabilizando a Karla Souza de haber sido abusada,que juzga a las mujeres por su vida sexual,que dice cosas como “hay que darse a respetar”. No políticos,ni famosos,ni influencers en las marchas: no es sesión de fotos.HIPÓCRITAS https://t.co/TnXlgS2tWs — Olympia la odiaquesos (@oly_ramz) March 15, 2020

Que perro oso con la YosStop pensé que la morra ya estaba cancelada por culpar a Karla Souza de su violacion y después hacer un video proclamándose feminista cuando es todo lo contrario, she’s a real clown �� — fernanda (@sunfernada) May 18, 2020 La hipocresía de Yosstop de usar el #8M y #NiUnaMenos como propaganda, mientras en sus videos se burla de la vida sexual de otras chavas, culpa a Karla Souza por lo que le sucedió y, lo peor, diciéndole puta y exponiendo detalles íntimos de gente que ni conoce #YosstopIsOverParty pic.twitter.com/92P6NXogqC — �������� (@vodkadtamarindo) May 18, 2020 "No es que yo tenga que apoyar a las mujeres por ser mujeres"

No mamen, ya cancelen a Yosstop, solo denigra personas, en especial a las mujeres, pidio pruebas cuando una chica dijo q la habían violado y se burló de Karla Souza cuando declaró que había sido abusada

Dalas mexicana pic.twitter.com/P5wwp6YTFF — Queda té (@ioxanat) January 23, 2021

ASÍ ATACÓ A KARLA SOUZA

Fue en 2018 que la actriz de “¿Qué culpa tiene el niño?” y “Nosotros los nobles” relató que un director de cine había abusado sexualmente de ella a principios de su carrera.

En entrevista con Carmen Aristegui, Karla relató que se hospedaba en el mismo hotel que el cineasta con quien grababa una película, cuando una noche, éste llegó a su cuarto para charlar sobre una escena y comenzó a hacerle insinuaciones sexuales.

“(Si no cedía) decidía no filmar mi escena. De repente me empezaba a humillar frente a los demás y, al mismo tiempo era encantador, al mismo tiempo, cuando yo sí le abría la puerta, se portaba increíble conmigo, me mandaba mensajes de ‘Ayer soñé contigo’”, dijo.

"Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas en que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó", confesó a CNN en Español.

Luego de esta declaración, YosStop publicó un video en el que se burló de su historia, tachándola de “ridícula” y culpándola por lo sucedido.

Para nada quiero deslindarlo de la culpa a ese p*nche director gato, pero no mames, por supuesto que ella también tiene la culpa. ¿Por qué? porque ella accedió, porque ella vio lo que estaba sucediendo y no hizo nada güey, ahí se quiso quedar”, dijo Y oss.

"Güey, para qué chingados le abrías, no mames.... Nadie la obligó a estar en esa película, ni seguir ahí, ni abrirle la puerta, ni a besarlo, ni a nada. Ella se sintió obligada, que eso es otra cosa diferente", continuó la hermana de Ryan Hoffman.