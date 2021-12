Fher de Maná estuvo a punto de morir por una cirugía

CIUDAD DE MÉXICO.- Fher Olvera, el vocalista del grupo Maná, ha preocupado a sus seguidores, debido a que ha tenido un notorio cambio físico, debido algunos procedimientos quirúrgicos a los que ha tenido acudir.

El intérprete de “Vivir sin Aire” el pasado de 8 de diciembre celebró sus 62 años, pero reveló que llegó a pasar por una difícil situación por su salud, al punto que corrió riesgo su salud, al intentar hacer un cambio en su rostro.

El cantante hace unos años tomó la decisión de hacerse un tratamiento estético para verse mejor y prevenir envejecimiento, antes de que se llevara acabo el evento de los Latin Grammy en el 2018, fue esa noche que se notó el increíble cambio.

Fher Olvera el vocalista de Maná, estuvo en riesgo de morir, en la cirugía que se la realizó en Los Ángeles, California, porque le habrían cortado una vena cerca de su garganta, según el portal de TVNotas.



Esa vez iba a operarse los ojos y la papada, pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes, creo, en la garganta. Se estaba desangrando. Tuvieron que parar la operación", relató la conductora Mónica Noguera expareja del cantante.

Además la guapa conductora agregó que el cantante no tenía necesidad de modificar su apariencia, debido a que es un gran artista y al final su vida no tiene precio, y que espera que ya no acuda a ningún otro tipo de tratamiento.

Para los usuarios los arreglos estéticos a los que se ha sometido Olvera, no han sido del todo aceptado por ellos, hasta ha recibido algunos fuertes comentarios en los que algunos sienten que “se obsesionó”.

¿Qué pasa con Maná?

A pesar de esta fuerte polémica, Maná es uno de los grupos de rock más importantes del país y recientemente dieron a conocer que regresarian a los escenarios con nuevo álbum, donde revivirán sus más grandes éxitos musicales y harán algunas colaboraciones.