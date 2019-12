Fernando Carillo revela que por consumir mariguana no puede ingresar a EU

MÉXICO.- Fernando Carrillo confesó el verdadero motivo por el que no puede ingresar a Estados Unidos, luego de que su ex pareja, Margiolis Ramos, asegurara que existe una orden de aprehensión en contra del actor por no pagar la pensión alimenticia del hijo que tiene en común.

Durante su aparición en el programa Hoy, Carrillo confesó que no es por el problema con su ex pareja, sino por un asunto del pasado que tiene que ver con la mariguana que no puede visitar Estados Unidos.

“Decidí por ahora no volver a Estados Unidos hasta que se pueda solucionar esto, porque en el 2017 mi doctor en Estados Unidos me dio esta receta médica, donde me recitaban medicinalmente el cannabis… marihuana medicinal se le puede decir, debido a que sufro insomnio, no duermo bien, y la verdad es que no dormir bien está terrible… y cuando vengo a México en el 2018… a sellar mi visa como la he sellado 5 veces… ahora con el nuevo gobierno de Estados Unidos como en el 2001 tuve un percance en Miami, un arresto menor por manejar bajo la influencia del alcohol o de la marihuana, y esta vez no me sellaron la visa porque me exigen 12 meses de exámenes negativos, o sea me están exigiendo prácticamente que deje de tomar mi medicina, que está documentada por un médico americano y por un médico mexicano”, contó.

Por último, Fernando aseguró que será hasta el mes de enero del próximo año cuando vuelva a tener una cita con las autoridades de este país para tratar de resolver este caso, pues desea volver a Estados Unidos para ver a su hijo y poder trabajar.