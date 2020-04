Feminista, gay o rockstar: Así llega Kristen Stewart a los 30 años

Kristen Stewart cumple 30 años este jueves como la actriz con más personalidad del universo de Hollywood.

Estrella juvenil gracias a su participación en la adaptación cinematográfica de la saga 'Crepúsculo' (2008-2012), su posición de intérprete femenina mejor pagada del mundo a comienzos de la pasada década no significó adaptar su forma de vida al cliché.

Al contrario: nunca ha pasado por el aro y eso le ha provocado numerosos problemas.

Por ejemplo, su actitud ante la marihuana, como consumidora y defensora de la legalización, se ha traducido en situaciones de acoso contra ella.

En una entrevista con la revista 'Vanity Fair' en 2012, lo recordaba: "

Puedes buscar mi nombre en google y una de las primeras cosas que aparecen es una fotografía en la que salgo fumándome un porro con mi ex novio y mi perro. Me la sacaron el día en que salió la primera película ['Crepúsculo']. Yo no era nadie. Era una niña. Acababa de cumplir 18 años".