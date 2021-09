Fehr Rivas sigue buscando un lugar para su música

Tijuana BC.- Fehr Rivas sigue siendo un rockmantico empedernido. El cantautor michoacano con residencia en California sigue en búsqueda por un lugar para su propuesta musical.

“Sigo sacando música nueva y además de eso, es traer todas esas emociones que fluyen en mi y que la gente las siga recibiendo, eso me alegra mucho”, sostuvo.

En entrevista vía telefónica dijo que la pandemia lo ha enseñado a transformar las situaciones, buscarle el lado positivo a lo negativo.

Yo no he dejado de trabajar, pero he transformado en cómo voy a trabajar cada canción, y ahora creo que muchos medios y las redes nos abrieron mucho el camino a los artistas independientes”