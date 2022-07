Fátima Molina sobrelleva la discriminación en telenovelas por su color de piel

Ciudad de México.- La actriz Fátima Molina aseveró que ya habría dejado atrás la discriminación y críticas que habría recibido el año pasado en las redes sociales debido a su color de piel, después de recibir la oportunidad de protagonizar una telenovela en compañía del actor Gabriel Soto.

La artista relató que aunque aún continúan algunas prácticas discriminatorias, actualmente se han visibilizado y castigado muchas formas que denigran a otros.

Es un proceso que ya se ha visto con diferentes personas donde se está levantando cada vez más la voz de la situación que se vive en el país, no simplemente personal, yo estoy contenta de poder hacer mis proyectos”

Dijo Molina.

Apoya movimientos antidiscriminatorios

En su encuentro con la prensa durante la presentación de la serie de Disney+ ''Papás por encargo', Molina expresó su apoyo al movimiento Poder Prieto, cual se enfoca en transformar los estigmas sociales sobre la raza o el aspecto de las personas. Aunque remarcó que piensa distinto en algunos ideales.

“Somos amigos, compartimos muchas ideas, muchas otras creo que diferimos, pero eso como en cualquier movimiento y nada, creo que ellos están mucho más con una base muy fija y yo lo que pueda aportar siempre lo voy a hacer desde mi lugar”, explicó.

Asímismo, Fátima expresó sus deseos de hacerse de una carrera fructífera en Hollywood. “Hay muchas cosas ahí, ya tenemos varios proyectos que se presentaron, hay muchos que vienen, ya les quiero contar, pero todavía no puedo, hay cosas muy interesantes”.

El incidente de la explosión

Por otro lado, la actriz reveló que se encuentra a la espera de la resolución por aprte de las autoridades tras el incidente de una explosión en donde la intérprete salió ilesa y que ocurrió en Coyoacán.

“No (he tenido respuesta), sigue, yo me podría quedar aquí contándote horas y sigue, no ha pasado nada. Yo estoy bien ahora, ya di un paso adelante, estoy en otro momento de mi vida, eso se sigue arreglando y como saben las cuestiones legales pueden durar años. Yo solamente estoy a la espera de lo que me digan, pero no puedo quedarme enganchada ahí, y afortunadamente tengo trabajo, tengo en qué pensar y digo afortunada, porque es un privilegio”, detalló.