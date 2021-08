Fátima Molina niega haber sacado  una televisión en la explosión de su edificio

CIUDAD DE MÉXICO.- Fátima Molina rompió el silencio para negar rotundamente que haya tomado ventaja durante la explosión de su edificio de departamentos en la avenida Coyoacán de la Ciudad de México.

El enojo de los vecinos sería que, presuntamente, Protección Civil sólo les permitió a todos entrar una vez en un corto lapso de tiempo al inmueble para rescatar sus posesiones, mientras que la actriz de Televisa habría usado sus influencias para beneficiarse y sacar todo.

En un comunicado que compartió en sus redes sociales, la protagonista de “Te acuerdas de Mí” se defendió de las difamaciones en su contra.

Solo para aclarar: yo no he hecho mudanza ni he usado ‘mis influencias’ para sacar mis cosas del departamento en el que vivía como dice una persona que no conozco, y que evidentemente no me conoce”, empezó Molina en su escrito.