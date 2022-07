Fans de Evaluna Montaner le "reclaman" porque no muestra su cara

CIUDAD DE MÉXICO.- Evaluna Montaner es una de las cantantes más populares de los últimos años, además de tener uno de los matrimonios más estables y sólidos del medio artístico a lado de Camilo.

Hay que recordar que la pareja hace unos meses se habrían convertido en padres de su hija a quien llamaron Índigo, y de quien no se han separado a pesar del trabajo del cantante colombiano.

Hace unos días Evaluna Montaner compartió una serie de fotografías, donde reveló que ella habría dirigido el más reciente video musical de Camilo de nombre “Calidad” el cual ha sido un éxito.

Sin embargo, algo que llamó la atención de sus fanáticos es que Evaluna sigue manteniendo en privado la identidad de su bebé y algunos ya se han mostrado desesperados por conocerla.

Porque no deja ver anti hijita. No entiendo que dios la bendiga siempre” escribió una de las usuarias.

Hasta el momento la hija menor de Ricardo Montaner ha preferido mantener en privado la identidad de la bebé, aunque se desconocen las razones mucho se ha dicho que podría ser por su seguridad.

Una de sus seguidoras le cuestionó porque ocultaba a la menor a lo que inmediatamente otras de sus fanáticas salieron en su defensa: “Yo no soy para nada famosa y en ninguna red social aparece mi hija ,no la he expuesto y es por que muchos creemos en la maldad y las malas vibras de las personas ,por otro lado los niños tienen derecho a su privacidad ,como padres debemos dejar que decidan cuando” escribió una de ellas.

Camilo cumple un “sueño” a una de sus fanáticas

A través de sus redes sociales el cantante de “Millones” compartió un emotivo momento, que se vivió en uno de sus conciertos durante su gira musical, la escena se volvió viral.

En la grabación se puede ver que Camilo se encontraba cantando en vivo, cuando se percató que una de sus seguidoras estaba en primera fila llorando, por lo que él decidió bajar del escenario, para abrazarla y saludarla.