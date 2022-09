Fanático “toca” a Laura Bozzo en parte íntima

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura Bozzo a sus 71 años de edad se ha vuelto una de las conductoras más importantes de la televisión mexicana, sobre todo desde su participación en ‘La Casa de los Famosos 2”.



La presentadora en más de una ocasión ha estado en distintas polémicas y memes, debido a que muchos usuarios llegaron a “burlarse” de su imagen, debido a que describía distintas situacioner de la vida cotidiana.

En esta ocasión por medio de la cuenta de Instagram de @lacasadelosfamosos.fanss publicó un video en el que aparece Bozzo durante un evento cuando vivió un incómodo momento.

Al parecer la reconocida abogada se encontraba realizando una dinámica con uan parte de su público, sin embargo los presentes pidieron que sacara a uno de ellos del escenario cuando pasó algo inesperado.

Laura le hizo saber al joven que se tenía que bajar del escenario, mientras que el hombre aprovechó para tocar la parte íntima de la conductora situación que le molestó y lo “sacó”.

Los usuarios hicieron llegar sus comentarios en el que en su mayoría se “enojó” por el incómodo momento: “es un abuso”, “la tocaron”, “que mala onda eso no se hace”, “ese hombre se merece una cachetada” son algunos de los que se pueden leer.

Laura Bozzo reveló que se va operar

Durante una entrevista la conductora reveló que no le molesta ni le da pena, mostrar su cara al natural, incluso sus arrugas, aunque recientemente decidió hacerse el procedimiento de lifting, que consiste en reposicionar las estructuras faciales.



“Yo paso de cenicienta a princesa en un solo día, y muestro mi cara lavada, mis arrugas... ahorita me voy a operar, me voy a hacer un lifting, pero a mí me vale lo que diga la gente, no me interesa" comentó.