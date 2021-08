Fan se encuentra a Luis Miguel y celebran juntos cumpleaños

CIUDAD MÉXICO.- Todos en algún momento hemos sido fan de Luis Miguel, y es que pese a sus escándalos y su enigmática vida, siempre ha entregado canciones que más de uno hemos dedicado en alguna ocasión.

Pero para muchos fan la ilusión de celebrar su cumpleaños al lado de "El Sol" es algo que solo ha quedado en sus más fantasiosos sueños, pero no para todos es igual.

Es bien sabido que el intérprete de "La incondicional" siempre está rodeado de guardaespaldas y mucha seguridad, esto porque prefiere mantener su privacidad, sin embargo hay ocasiones que decide disfrutar el momento.

Fue una fan la que platicó para el programa de Telemundo, Suelta la Sopa, que tuvo la suerte de coincidir con Luis Miguel en un restaurante de Beverly Hills, pero en ese instante jamás imaginó que terminaría compartiendo mesa con él el día de su cumpleaños.

"Nos acercamos la mesa, primero yo y ya mi hermano me siguió. Para cuando le estábamos pidiendo la foto y yo le estaba comentando que era su fan y que era mi cumpleaños, y que qué regalo más bonito poder encontrármelo, poder saludarlo y pedirle una foto; cual fue mi sorpresa que él me dijo: 'Platícame un poco de ti, ven y siéntate'," narró la admiradora, cuyo nombre no se dio a conocer.