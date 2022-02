Fan #1 de Natti Natasha: hija reacciona a concierto

MÉXICO.- Natti Natasha deslumbró con su presentación en Premio Lo Nuestro 2022. La cantante, diera a luz hace unos meses, sorprendió también con su look para la alfombra roja este 24 de febrero. Ahí, se le vio platicando alegremento con grandes figuras y colegas del medio, como la brasileña Anitta y la venezolana Lele Pons.

Además de estas gratas sorpresas, fue su espectacular actuación la que causó sensación a todos, pues es una figura de reconocido talento. En el evento, cantó con los dominicanos el Alfa y Chimbala su más reciente éxito: "Wow BB", sencillo en colaboración que estrenaron hace apenas unos días. El éxito fue lanzado a plataformas, junto con el video oficial apenas el martes 22 de febrero.

Esta muestra de su habilidad musical no dejó indiferente a nadie. Las reacciones de sus fans fueron de apoyo absoluto. Pero entre todas esas muestras de reconocimiento y afecto, resaltó una muy especial para la cantante: la de su hija Vida Isabelle Pina Gutiérrez, de apenas nueve meses de edad. La pequeña fue captada en cámara por su padre, también productor musical de Natti y el tierno clip no tardó en hacerse viral.

La pequeña fue grabada por su padre Raphy Pina mientras reacccionaba a la presentación en concierto de su mamá. Al escuchar y ver el show de la reina del reggaeton, la bebé comenzó inmediatamente a bailar al ritmo de la música, mientras se mostraba visiblemente emocionada y no apartaba la vista de la artista. En el video se escucha la voz de Rahpy, quien menciona cariñosamente "Esa es mamá, esa es mamá".

Debido al proceso legal que enfrenta, Raphy no pudo acompañar a Natti en su presentación. Rafael Antonio Pina Nieves enfrenta un problema en la corte por posesión de arma de fuego y está a la espera de su sentencia, que se dará el 1 de abril. A raíz de esto, el puertorriqueño se enfrenta restricciones como prisión domiciliaria con grillete, sin poder salir salvo casos específicos como asuntos médicos.

Sin embargo, tal como ocurriera hace un mes cuando la dominicana regresó a los espectáculos y el productor de Pina Records le hiciera una videollamada en la que se pudo apreciar a Vida Isabelle, a una de las hijas mayores de Natti y al esposo mismo, esta vez también le mostraron su apoyo con mucho cariño.

"Me llena de orgullo verte salir adelante, verte dar el máximo aún cuando estamos pasando por momentos no tan buenos", fue el mensaje de Pina a la cantante. "Aquí estoy viendo cómo lo haces a la perfección, aunque en esta ocasión es por FaceTime, no hará diferencia y lo demostrarás como siempre. Te amo pa’ siempre, te amamos y te esperamos de vuelta rápido".