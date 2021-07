Famosos que al igual que Simone Biles han sufrido ansiedad

Ciudad de México .- La discusión alrededor del cuidado de la salud mental ha aumentado en los últimos días después de que la gimnasta Simone Biles abandonara la competencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



"Tengo que centrarme en mi salud mental y no poner en peligro mi salud y mi bienestar. Es terrible cuando te peleas con tu propia cabeza", señaló Biles.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Ya en 2018, Simone había contado que tomaba medicamentos para combatir la ansiedad desde que confesó haber sido víctima del exmédico del equipo Larry Nassar.



Ahora figuras dentro del entretenimiento como Justin Bieber han apoyado a Biles en sus redes sociales y es que este es un tema que afecta a todos los sectores y en el medio del espectáculo muchos lo han vivido.

Creyeron que estaba loco



El propio Bieber compartió que cuando no terminó su "The Purpose Tour" muchos creyeron que estaba loco pero fue lo mejor para su salud mental.



Estos son otros famosos que han hablado abiertamente del tema:

Príncipe Enrique de Inglaterra



Conocido como Príncipe Harry, compartió en mayo pasado junto a Oprah Winfrey que tras la muerte de su madre, la princesa Diana de Gales, se refugió en el alcohol por casi cinco años. Los excesos que vivió, relató, eran porque no quería pensar en la muerte de su mamá y esto le provocó ataques de pánico y ansiedad.



"Estaba muy enojado por lo que había pasado y estaba dispuesto a probar cosas (drogas) que me ayudaran a no sentirme como me estaba sintiendo".



Selena Gomez, a raíz de ello decidió tomar terapia, Selena Gomez ha pasado por diferentes episodios a lo largo de su carrera, uno de ellos a finales del 2019 cuando tuvo un ataque de pánico y ansiedad antes de actuar en los American Music Awards donde fue la encargada de abrir el encuentro.



En ese momento una fuente contó a E! Entertainment television que: "Selena definitivamente tuvo ansiedad y un ataque de pánico antes de salir y puso mucha presión sobre sí misma".



Tiempo antes, en octubre de 2018 se había internado en un hospital mental después de vivir un ataque de ansiedad que no pudo soportar y que se dio como resultado de un tratamiento médico que no resultó. Selena también ha padecido depresión.



Camila Cabello



En 2020, con motivo del mes de la Salud Mental, Camila Cabello relató en un artículo para Wall Street Journal Magazine: "Mi madre y yo estábamos en una habitación del hotel leyendo multitud de libros sobre TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo, que padece) porque estaba desesperada por encontrar alivio. Yo estaba experimentando lo que sentía como una ansiedad constante, inquebrantable e implacable que hacía dolorosamente difícil la vida cotidiana".



Cabello relató que era un tema del que no quería hablar porque pensaba que la gente creería que había algo malo en ella, además se sentía avergonzada. Para fortuna también explicó que decidió pedir ayuda profesional e inició terapia.



"Durante mucho tiempo sentí cómo la ansiedad me estaba robando el humor, la alegría, la creatividad, la confianza, pero ahora y yo somos buenas amigas".

Lady Gaga



La cantante multipremiada ha hablado del tema dentro y fuera del escenario. Su canción "911" es acerca de un antipsicótico que consume para el trastorno bipolar y la esquizofrenia. También llegó a revelar que fue víctima de violación a los 19 años y por ello sufre de estrés postraumático.



Además Lady Gaga abrió al público la puerta a esta parte de su vida a mediados del 2020 durante el programa Radio Beats 1 de Apple Music tocó el tema de la medicación antisicopática que toma.



"No siempre puedo controlar las cosas que hace mi cerebro y tengo que tomar ese medicamento para detener los procesos en los que incurre mi mente".



Ryan Reynolds



El protagonista de "Deadpool", Ryan Reynolds, ha reconocido que sus problemas mentales. Hace cinco años le relató a la revista GQ que después de una pequeña crisis nerviosa acudió con diversos médicos y todos le dijeron que lo que tenía era ansiedad.



Además recientemente utilizó su red social Instagram para hablar del tema.

"El mes de mayo casi termina y es el mes del cuidado de la salud mental lo cual me lleva a esto: una de las razones por las que publico esto tan tarde es porque me sobrecargo de tareas a mí mismo y las cosas importantes se me escapan. Y una de las razones por las que me sobrecargo de tareas es mi eterna compañera, la ansiedad", relató.



"Sé que no estoy solo y lo más importante, a todos los que como yo se sobrecargan de más, trabajan de más, se preocupan de más, por favor, sepan que no están solos. No se habla demasiado de la salud mental y no hacemos demasiado por desestigmatizar hablar de ella pero con esta publicación mejor tarde que nunca, espero…".