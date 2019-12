Falleció el rapero Juice Wrld a los 21 años tras una convulsión

Jared Anthony Higgins, mejor conocido como Juice Wrld, falleció esta mañana después de haber colapsado por una convulsión en el aeropuerto Midway de Chicago, informó el portal TMZ.

El rapero de 21 años viajó de California a la “Ciudad de los Vientos”, y una vez aterrizado el vuelo, comenzó a sentir malestares. Testigos del suceso aseguran que el joven sufrió el ataque mientras caminaba por la terminal.

Por su parte, la versión de la policía indica que el cantante sangraba por la boca cuando los paramédicos llegaron a brindarle atención médica.

TMZ indicó que Juice Wrld se encontraba consciente cuando fue llevado a un hospital por los servicios de emergencias, pero fue declarado muerto unos minutos después de haber llegado al nosocomio.

No se ha revelado la causa oficial del fallecimiento.

La carrera del rapero, que acababa de celebrar su cumpleaños la semana pasada, se encontraba en ascenso. Entre sus éxitos se encuentran canciones como “Robbery” y “Lucid Dreams”, que lo llevaron a la cima de las listas de popularidad en 2018.

El tema “All Girls Are The Same” se convirtió en un hit cuando su colega Lil Yatchy le hizo un remix, y fue tal el éxito de la pieza que Higgins firmó un contrato multimillonario con Interscope Records.

También formó parte del disco de Travis Scott, AstroWorld.