Fallece el actor John Callahan, afirman que no fue por coronavirus

ESTADOS UNIDOS.- John Callahan, estrella de 'All My Children' ha muerto.

Según información de TMZ, la estrella de telenovelas falleció el sábado después de sufrir un derrame cerebral masivo en su casa de Palm Desert, California. Según su representante, el viernes, los paramédicos fueron llamados a su casa y lo trasladaron a un hospital en Rancho Mirage, donde lo pusieron en soporte vital.

El representante de Callahan aclaró que su muerte no está relacionada con COVID-19, pero señala que, sin embargo, algunos de los miembros de la familia de John solo pudieron verlo por un corto tiempo debido a restricciones hospitalarias actualmente en todo el país debido al coronavirus.

"Estamos extremadamente tristes y angustiados por la pérdida de John". Ella continuó: "Era mi gran amigo, co-padre y un padre increíble para Kaya. La ausencia de su personalidad gregaria más grande que la vida dejará un agujero en nuestros corazones para siempre. Las palabras no pueden expresar el shock y la devastación que sentimos esta vez. Los Yankees acaban de perder a uno de sus más grandes admiradores ", expresó su ex esposa y ex coprotagonista de 'AMC', Eva La Rue.

John interpretó a Edmund Gray en el exitoso programa durante años, protagonizando su papel desde 1992 hasta 2005. También actuó en el drama diurno "Santa Bárbara" durante un par de años en los años 80 y en "Falcon Crest" a principios Años 90 También tuvo papeles recurrentes en 'Days of Our Lives' que datan de finales de los 80 hasta 2010.

El chico tenía 34 créditos de actuación a su nombre. Le sobrevive su hija, Kaya. John tenía 66 años.