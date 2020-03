Fallece Josh Wallwork por COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- Josh Wallwork, actor que formó parte del reparto de ‘La Ley y El Orden’, ha fallecido a causa de las complicaciones provocadas por coronavirus.

“Estamos con el corazón roto. Creo que nunca lo vi sin una sonrisa en su rostro ", escribió la coestrella de la serie Mariska Hargitay en Twitter. “Trajo amor y amabilidad a todas partes. Siempre listo con el chiste. El SVU Corredor nunca será el mismo. Te extrañaremos Josh. #Por siempre en nuestros corazones"

Por su parte, el Showrunner, Warren Leight , acudió a su cuenta de Factbook para compartir una captura de pantalla.

“Muy malas noticias hoy. Uno de nuestro equipo y un hombre hermoso, Josh Wallwork, falleció por complicaciones de Covd-19. El elenco y el equipo envían amor y oraciones a su familia y amigos. Estamos desconsolados”, escribió.

El repertorio de Wallwork incluye varias series de televisión, incluidas Madam Secretary, Bull y The Get Down.

Su muerte fue anunciada por primera vez en una publicación de Facebook por Abdul Qadir.

"Es con el permiso de la familia Wallwork, y un gran corazón apoyado por seres queridos, que anuncio el fallecimiento de Josh Wallwork por complicaciones de Covid 19. Hoy hizo una transición pacífica a la tierna edad de 45 años. Eres amado por muchos”, escribió Qadir. "Como siempre solíamos decir," Hasta la próxima, "mi amor".