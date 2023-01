Fallece Jonathan Lule, maquilista del espectáculo

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado 25 de enero por medio de redes sociales se dio a conocer la lamentable noticia de que Jonathan Lule un reconocido maquillista de los artistas había perdido la vida.

A través de Instagram distintas figuras del espectáculo como Alessandra Rosaldo, Daniela Magun, Lidia Avila, Litzy, entre otros mostraron sus condolencias ante lamentable noticia según el portal de TVNotas.

Jonathan desde un inicio mostró su gusto por el maquillaje y las paletas, labiales y todo tipo de pintura para el rostro, pero fue Ana Claudia Talancón la primera artista quien decidió darle una oportunidad en su carrera.

En redes sociales fueron un sin fin de fotografías donde el maquillista aparecía con grandes figuras del espectáculo como Alessandra Rosaldo que dio a conocer una imagen a su lado y reconoció el gran sentido del humor.

Y cuando el corazón poco a poco empezaba a sanar, de nueva cuenta esos pedazos vuelven a romperse, mi Lule querido, sin duda ya estás descansando y haciendo tus desmadres allá arriba con mi gordo, te vamos a extrañar muchísimo, el doc, mis hijos y yo… que increíble coincidir con alguien como tú, nos volveremos a ver!!!! Ahora a maquillar y hacerles las cejas a todos en el cielo. Vuela alto amigo QDEP” se puede leer en la publicación.

Por su parte Lidia compartió un emotivo mensaje en el que confesó que se “rompió” su corazón, pero estaba consciente de que su compañero se encontraba descansando y reconoció el gran cariño que le tenía.

En la publicación los usuarios hicieron llegar sus muestras de cariño en el que en su mayoría lamentó lo sucedido: “Dios lo tenga en su gloria”, “de verdad tenía fe de que se habría recuperado”, “te mando un abrazo china”, son algunos de los que se pueden leer.

