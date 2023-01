Alessandra Rosaldo quiere que Shakira vea su parodia de Music Sessions 53

Ciudad de México.- Alessandra Rosaldo se expresó respecto al impacto que tuvo la parodia que realizó junto a Eugenio Derbez del tema que lanzó Shakira junto a Bizarrap sobre Piqué.

Sabíamos que iba a estar chistoso, sabíamos que la gente iba a decir ‘ja, ja, ja’, pero no sabíamos que iba a ser una cosa de ese tamaño, la verdad que ha sido una sorpresa”

Confesó Alessandra Rosaldo en la entrevista que brindó al programa Despierta América.

Sobre cómo surgió la idea de la imitación del polémico sencillo de la colombiana, la artista contó: Surgió de un momento en el que estábamos los dos, en un corte a comer con Claudia Hernández, que es la mano derecha de Eugenio en sus redes sociales, estábamos hablando de lo que todo el mundo estaba hablando el sábado, y de repente surgió, creo que fue Eugenio el que dijo ‘deberíamos de hacer nuestra propia versión’, le dijimos ‘¡ay, sí!, estaría chistoso’.

El argumento

Conjuntamente, la esposa del cómico y productor contó la forma en que eligieron el argumento en que se centraría la canción que ha cautivado a miles de internautas.

“Empezamos como a pimponear, yo me quedé con la idea que la íbamos a hacer como de pleito entre él y yo, y yo me fui a la casa, él se quedó en su llamado, y me escribe ‘estamos trabajando en la idea de Aitana igualita que tú’, y bueno, me pareció genial, dije ‘¡maravilloso, lo hacemos, claro!’. Llegó al hotel y lo hicimos 3 personas, él, Claudia, Hernández y yo, Claudia lo editó toda la noche, uno de sus hijos AdopTikToks nos ayudó con la música y el resto ahí está”, detalló.

Por otra parte, Alessandra aprovechó su encuentro con otros medios de comunicación para hacer un llamado a la cantautora colombiana para que vea su versión del tema que es considerado una tiradera para el exfutbolista español.

Desea que lo vea

“Ojalá que sí lo vea, Shakira se lleva muy bien con Eugenio, ya trabajaron juntos. Que lo vea, tiene más de 60 mil comentarios, obviamente no los he leído, 60 mil comentarios no sé a qué hora (los voy a leer)”, dijo Rosaldo en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Asimismo, destacó que, pese a que no todos los comentarios son favorables, ya sabe lidiar con los mensajes negativos. “Aprendí a no tomármelo personal, aprendí que así es, que lo que la gente escribe tiene mucho más que ver con ellos que conmigo, lo que uno escupe es de uno”, manifestó.

Finalmente, Alessandra Rosaldo externó su deseo de que su hija Aitana sea más valiente y fuerte que ella, sobre todo con los ataques en redes.

“Le tengo que dar alas, pero al mismo tiempo cómo lo voy a hacer yo, o sea cómo le hago para no transmitirle mis miedos, o sea, cómo le hago para que vuele sin que se de cuenta que yo me estoy muriendo por dentro”, expuso.