Fallece Jimmy Cobb, famoso baterista de jazz

ESTADOS UNIDOS.- Jimmy Cobb baterista de jazz quien aportó su talento al "Kind of Blue" de Miles Davis y muchos otros álbumes clásicos, falleció el pasado domingo en su casa en Nueva York, según información de NPR.

El famoso tenía 91 años. Su esposa, Eleana Tee Cobb, señaló que el cáncer de pulmón había sido la causa de su deceso.

Aunque es mejor conocido como miembro de lo que los aficionados llaman "El primer gran sexteto de Miles Davis", actuando en álbumes como "Sketches of Spain" y "In Person Friday and Saturday Nights at the Blackhawk", Cobb y sus compañeros de banda de Davis, el bajista Paul Chambers y el pianista Wynton Kelly, continuaron tocando juntos hasta la muerte de Chambers en 1969, trabajando con John Coltrane, Wayne Shorter, Wes Montgomery, Art Pepper y muchos otros. Cobb también trabajó con cantantes como Sarah Vaughan y Dinah Washington.

Nacido en 1929, Cobb se crió en Washington, D.C. y comenzó a tocar la batería cuando era adolescente. Actuó con Billie Holiday en su ciudad natal y más tarde con el líder de la banda Symphony Sid, donde actuó con Davis y Charlie Parker. Una gira con el saxofonista Earl Bostic llevó a cinco años con Washinton, que es donde actuó por primera vez con Kelly. Saxist Cannonball Adderly reclutó a Cobb para actuar con él, y los dos más tarde actuaron juntos en "Kind of Blue".

Cobb continuó haciendo giras, actuando y enseñando hasta bien entrado el siglo XXI, sirviendo como mentor para una nueva generación de músicos de jazz como Roy Hargrove, Christian McBride y Brad Meldau, quienes actuaron en su banda.

Y aunque solía evitar ser el centro de atención, no grabó como director de banda hasta la década de 1980, la sutileza de su interpretación está profundamente arraigada en los cimientos del jazz moderno.