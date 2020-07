''Falcon & the Winter Soldier'' retrasa su fecha de lanzamiento

ESTADOS UNIDOS.- Aunque nunca tuvo una fecha exacta de lanzamiento oficial, ''Falcon & the Winter Soldier'' se esperaba que llegara a Disney+ este agosto. Sin emabargo parece que será después de lo pensado.

La serie no se incluyó en la lista de lanzamientos de Disney + para agosto, que se publicó el jueves.

Esto se debe a que la pandemia de Covid- 19 provocó que la producción suspendiera grabaciones en marzo, con varias semanas de filmación aún necesarias para completar la temporada.

Anthony Mackie y Sebastian Stan protagonizan Falcon and the Winter Soldier, que recoge los eventos de Avengers: Endgame de 2019, que vio al Capitán América de Chris Evans pasar su escudo a Sam Wilson (Mackie).

Stan, quien repite su papel como Bucky Barnes / The Winter Soldier, le dijo a The Hollywood Reporter en abril que la serie tiene un tono similar al del Capitán América: The Winter Soldier de 2014.

"Entonces, en cierto sentido, estaba basado y muy en el mundo tal como lo conocemos. Pero también está repleto de muchas escenas de acción masivas y masivas mezcladas con un enfoque profundo en el personaje", dijo Stan. "Estos personajes están obteniendo mucho más kilometraje para que todos podamos explorarlos. Podemos ponerlos en situaciones en las que nunca antes pudimos ponerlos porque ahora tiene seis horas en lugar de dos".

Daniel Bruhl, Emily VanCamp y Wyatt Russell también protagonizan la serie.

Aunque Falcon & The Winter Soldier ya no cederán en agosto, Disney + está en camino para un lanzamiento en octubre para la segunda temporada de The Mandalorian, que ya había completado la filmación cuando llegó la pandemia de coronavirus.

Marvel Studios tiene múltiples shows en proceso para Disney +, incluyendo WandaVision, protagonizada por Paul Bettany y Elizabeth Olsen; Loki de Tom Hiddleston; y Hawkeye de Jeremy Renner.