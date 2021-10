"Faces", el mixtape de Mac Miller, llega a las plataformas de streaming

ESTADOS UNIDOS.- Malcolm James McCormick, conocido artísticamente como Mac Miller, fue uno de los raperos más influyentes e importantes de la industria del hip hop, por lo que su muerte provocó la tristeza de varios de sus fans, dejando como legado sus canciones que siguen aumentando en reproducciones.

A tres años de su fallecimiento a causa de una sobredosis, sus fanáticos, familia y productores han buscado la manera de honrarlo con su música. Por eso, la tarde del viernes 15 de octubre fue bastante importante para todos, pues su familia liberó el Mixtape de "Faces", el cual solo estaba disponible en SoundCloud, y desde hoy ya puede escucharse en varias plataformas digitales.

En 2020 se estrenó el material discográfico Circles, considerado como uno de los mejores discos del año, y desde entonces sus seguidores quisieron escuchar más material inédito de Mac Miller, por ello Faces llegó en el momento correcto para calmar las ansías de todos.

Este sería su onceavo mixtape y el cual se lanzó en 2014; para sus millones de fanáticos este se trata de un verdadero 'disco de culto', ya que el rapero lo grabó a los 22 años, siendo sus inicios en la música y según comentó en su momento, fue de las etapas más importantes de toda su carrera, donde se dejó llevar por la creatividad y el resultado fueron 25 canciones que combinan géneros como rap, rock, hip hop y un poco de jazz con ciertos loops de sampleos, batería, entre otros.

"Faces" toca temas importantes que fueron parte de la vida de McCormick, como el amor, su adición a las drogas e incluso su propia versión de la muerte. Este disco póstumo presenta colaboraciones con artistas como Dach, Sir Michael Rocks, Rick Ross, ScHoolboy Q, Earl Sweatshirt, Vince Staples, Ab-Soul, entre otros más.

A pesar de que este material discográfico no consiguió el exito comercial como Blue Slide Park, sus seguidores se encargaron de categorizar a "Faces" como un material de culto por mostrar un lado distinto de Mac Miller. Canciones como "Inside Outside", "Here we go", "Friends", "Angel Dust", "Therapy, "Diablo", "55", "Yeah", entre otros temas que destacan en el album.

El mixtape se lanzó a plataformas junto a un mini documental del proceso creativo titulado "Making Faces", en el cual adentra a los fans al momento exacto de cuando se grabó, y aparecen ciertos fragmentos del músico hablando sobre cómo tuvo que 'encerrarse' en su propio mundo para terminar de grabar.

Ante este video, los internautas expresaron lo mucho que extrañan a Mac Miller y que, a pesar de no haberlo conocido en persona, es impresionante cuánto pueden afectarle sus canciones. Además de admitir que algunos se sintieron bastante nostálgicos al escuchar su voz.