Fabiola Martínez confirma infidelidad de Américo Garza a Karla Panini

MONTERREY, Nuevo León.- Parece que el escándalo entre Karla Panini, Karla Luna y Américo Garza aún tiene mucha tela de donde cortar, pues luego de que se rumorara una supuesta traición de Américo con Fabiola Martínez, ha sido la propia conductora quien decidió confirmó dicha situación para la revista TVNotas.

La entrevista comenzó bajo el cuestionamiento de si había tenido, o no, algo que ver con Américo Garza, a lo que Martínez respondió que sí.

La también modelo señala que lo conoció cuando entró a trabajar en ‘Guerra de Chistes’ y, durante esos días, habrían ido de gira a Estados Unidos.

“Él fue quien me tiró los perros a mí, Américo tiene mucho colmillo, te trata como reina, te tira mucho verbo (ríe). En la gira, todo el tiempo yo era la que decidía dónde íbamos a comer. Era tan obvio que quería conmigo, que mis compañeros Radamés (De Jesús) y La Jarocha decían que él era el papá, yo la mamá, y ellos nuestros hijos”, mencionó.

La famosa asegura que en ese momento, ella estaba en un ‘break’ dentro de su relación con su entonces marido, por lo que no tenía problema alguno. Sin embargo, los rumores ya comenzaban a señalar a Panini como la pareja actual de Américo porque Luna ya comenzaba a dar indicios de ello.

‘‘Pero bueno, a mí eso no me importaba, yo a él no lo veía como algo serio; nuestra aventura se dio durante esta gira y los dos acordamos que cuando regresáramos a Monterrey, íbamos a terminar”, agregó.

No obstante, continuaron con su relación una vez que habían llegado a Monerrey. Tiempo después ella se daría cuenta que Américo estaba con Panini.

“Un día escuché una llamada de Américo con otra mujer y reconocí que era Karla Panini, pero la verdad dije: ‘No, no puede ser ella. ¿Cómo crees que es ella?, no seas malpensada, no puede ser cierto que Américo sí engañó a su mujer con su mejor amiga’. Total que no hice ningún pancho ya que no me correspondía decir nada, porque aunque me estaba dando un break, yo seguía casada”, aseguró.

“En ese entonces el papá de Karla Panini estaba en el hospital porque tenía cáncer, y como Américo no le contestaba el celular porque estaba conmigo, cuando por fin le contestó, ella le reclamó que dónde andaba, que por qué no contestaba”, afirmó.

Fue en un confrontamiento que Fabiola le cuestionó a Américo si andaba o no con Panini, a lo que Garza respondió que sí pero que la versión de Luna no era del todo cierto.

“Se me quedó viendo y me confesó que sí andaba con ella, pero que las cosas no se dieron como lo contó Karla Luna. Me contó su versión, en la que él se puso como la víctima”, contó.

En cuanto a si Panini se enteró de lo suyo con Garza, Fabiola mencionó que sí y que de hecho le habría llamado.

“Claro que sí, con decirte que sin ser amigas, consiguió mi número celular y un día de la nada me llamó, pero la tonta no sabía que Américo ya se las olía y me había advertido que lo haría”, comentó, ‘‘Américo me dijo: ‘Oye, abusada, porque Panini en uno de estos días te va a hablar, te va a hacer preguntas y tú le vas a responder esto y esto’. Entonces me habla Panini como si fuera mi amiga, y me empezó a decir: ‘Oye, te traen en un chisme, que andas con el Américo, ¡cómo vas a andar con él!’, y le dije: ‘¿En serio?’, y se la volteé, porque le comenté: ‘Pero si a mí me contaron que tú eres la que anda con él’”, agregó.

Martínez señaló que fue ella quien habría terminado por buscar a Panini luego de que ella quisiera volver a casa con su marido y Américo se pusiera muy violento y posesivo.

“no dejaba de buscarme y se puso agresivo; me hacía panchos en el gimnasio, así que para ponerle un alto fui con Karla Panini a decirle que controlara a su hombre”, mencionó.

“Recuerdo que eran los primeros días de junio de 2016, llegué y le conté cómo se dieron las cosas con Américo y le enseñé todos los mensajes que teníamos él y yo; ella los vio, los leyó y lloró. Me dijo que yo era la prueba que Dios le mandó”, continuó, “Me dijo que ella le había pedido a Dios que le mandara una señal para saber si estaba haciendo las cosas bien o mal (andar con el ex de su mejor amiga), y me dijo que yo era su señal, que había perdido a su hermana, refiriéndose a Karla Luna, por un hombre que no la merecía, y que estaba arrepentida totalmente. Hizo un drama, con decirte que gritaba: ‘¡Dios, dame fuerzas para aguantar esto!’, y en eso que llega Américo”.

Pero la situación empeoró una vez que Américo llegó al salón en donde se encontraban ellas.

“Llegó Américo al salón y se hizo un des$%&#$; al verme, él me quería pegar, pero ella se metió, le gritaba: ‘Déjala, eres un falso... mientras yo te amaba, tú jugabas conmigo. Le decías a ella que la amabas, y ella sólo jugó contigo, se divirtió contigo porque ella no te quiere, y mira lo que me hiciste; yo dejé todo por ti, mi trabajo, a mi hermana (Karla Luna), hice mucho, ¡y mira lo que me hiciste!’”, afirmó.

Fabiola menciona que la pareja se habría terminado casando a tan solo días después de esa pelea, ya que supo que Panini le otorgaría el perdón a Garza si este aceptaba casarse con ella.