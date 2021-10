Fabiola Guajardo aclara si le gustan los hombres o las mujeres

Ciudad de México.- Fabiola Guajardo decidió poner en claro sus preferencias sexuales.

Luego de una serie de especulaciones sobre su vida sentimental, la actriz decidió romper el silencio.

Guajardo se mostró sorprendida respecto a los rumores de que sostiene una relación amorosa con una mujer.

Durante su paso por la alfombra negra de un evento celebrado en la Ciudad de México, la actriz manifestó su postura al escuchar las preguntas sobre este tema y decidió dejar claro su preferencia por los hombres.

No, no, para nada, yo respeto muchísimo eso, a mí me gustan los niños, este… yo tengo novio, y no… ¡para nada!, pero luego me pasas ese chisme”, explicó Guajardo al respecto.