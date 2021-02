Kalimba cree en el sueño de Fabiola Guajardo

Kalimba aprendió a crear música desde pequeño, su papá era productor, por eso ahora que él está al frente de su disquera ArkRecords, toma muy en serio los proyectos que presenta. La base, según cuenta, es ser partícipe de un sueño, de una nueva aventura de las personas, ya sea su primer disco o el número 20.

Esa razón lo movió cuando escuchó por primera vez a la actriz Fabiola Guajardo, quien tenía la esperanza de cumplir su ilusión de infancia y comenzar una carrera musical.

"Cuando llegó Fabi conmigo y vi su pasión por la música y que nos estaba dando el honor de ser las personas en las que ponía la confianza, inmediatamente se sintió muy lindo y lo tomamos con la responsabilidad y el profesionalismo que se debe, no fue como 'ah es una actriz que nada más quiere cantar, hagámosle una cancioncita linda y se acabó'", dice Kalimba en entrevista.

Para Fabiola su participación hace un año en el proyecto "Reinas de corazones", fue la señal que la reconectó con su pasión de cantar. Antes de la pandemia tuvo oportunidad de presentarse junto a otras actrices con este show que hace honor a mujeres iconos de la música.

"Recuerdo que siendo muy niña siempre agarraba un cepillo y empezaba a cantar frente al espejo. Mi papá canta divino, mi hermano estuvo en un grupo musical, pero yo me fui por la actuación y también tomé clases de canto, pero eran muy esporádicas. En el 2014 grabé un tema incidental para una telenovela y la verdad es que me gusta mucho, me gusta estar en un estudio, cantar y no se había dado la oportunidad por cuestiones de trabajo", cuenta Guajardo.

Ahora junto al rapero Yezhid, Fabiola y Kalimba estrenan "Contigo", el primer sencillo de la actriz de "Buscando a Frida", que combina el género urbano con una letra que los tres intérpretes consideran pertinente en esta época, pues habla de la añoranza en el amor, situación que atraviesan muchas parejas durante el confinamiento.

"Admiro de tremenda manera a los dos y más allá de lo que hacen histriónicamente, creo que tienen un corazón inmenso y me da gusto haberlos encontrado porque cuando vibras igual que otras personas puedes hacer tus sueños realidad. Para mí este es un peldaño más en mi carrera profesional", afirma Yhezid.

Los tres actúan en el video musical que fue grabado durante la pandemia, acatando las medidas de sanidad.

"Fue en casa de Kalimba para cuidarnos de locaciones, fue todo muy cuidadoso y estricto, todos con prueba. Ese día llegué y me están maquillando y yo por ayudar a Hugo, mi maquillista, le trato de acercar las cosas y en eso se rompe la mesa de cristal, me dio mucha pena, pero creo que fue una gran manera de empezar el video, destrozando la casa de Kalimba", recuerda entre risas Fabiola.

Además de este tema, ambos productores planean continuar grabando canciones con la actriz, quien asegura va a conjuntar su etapa musical con la actuación, donde tiene una película y una serie en puerta, mientras que Kalimba prepara un nuevo disco que comenzará a lanzar en marzo y Yhezid estrenará en unos días un nuevo tema de su álbum "Primitivo".