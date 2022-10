Exrepresentante de Juan Gabriel insiste en que el cantante sigue vivo y pide a AMLO que lo ayude

MÉXICO.- El día de ayer, Joaquín Muñoz, quien fue mánager de Juan Gabriel, dio una conferencia de prensa donde se desató una fuerte discusión y una gran polémica sobre si el “Divo de Juárez” sigue vivo.

De acuerdo con El Heraldo, anteriormente Muñoz ya había dicho que el cantante había fingido su muerte, y en este encuentro con los medios fue cuestionada su credibilidad, por lo que levantó la voz para hablar nuevamente del tema.

Según el exrepresentante, Juan Gabriel necesita ayuda de parte de las autoridades respecto a su situación fiscal y a las propiedades intelectuales, pues ahora están en manos de su hijo Iván Aguilera, quien fue declarado como su heredero universal.

Pide ayuda a AMLO

Muñoz leyó una supuesta petición de Alberto Aguilera: “Quiero personalmente solucionar problemas de la manera legal, no estoy en contra de rendir algún informe a la Secretaría de Hacienda o a alguna otra dependencia, solo requiero de tiempo y sobre todo de seguridad, ya que el acuerdo que yo tenía con mi hijo Iván no se ha respetado y me ha traicionado de alguna manera”.