Así es como se sentía Juan Gabriel en sus últimas composiciones 

CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Gabriel fue uno de los cantantes más importantes en la música mexicana y hoy se cumplen cinco años de su lamentable fallecimiento, por esta razón millones de fanáticos recuerdan al artista con sus más grandes éxitos "Querida", "Así fue", "Hasta que te conocí", entre otros.

Sin embargo a través de los años han surgido fuertes rumores de que el cantante podría seguir con vida, pero también una de las amigas más cercanas de él, Silvia Uriquidi, en pasados días mostró documentos oficiales en el programa Hoy, que confirman el fallecimiento de Juan Gabriel.

Fue Urquidi que también dio a conocer una parte de los últimos temas que llegó a escribir "El Divo de Juárez", es ahí donde se escuchan tres palabras que reflejan lo que sentíaen aquel entonces: "viejo, solo lejos, triste y cansado".

Según el portal de Infobae Silvia afirmó que Juan Gabriel así es como probablemente pasaba o llegaba sentir en los últimos días de su vida, y es que según su gran amigo, no quería envejecer por varios motivos, entre ellos la soledad y la tristeza.

Sobre las declaraciones que había dado Joaquín Muñoz, Urquidi comentó que el ex representante supuestamente dañó al cantante por un libro que publicó y que no veía correctoque mantuviera su versión y pusiera en duda el fallecimiento del intérprete.

Una vez, dos veces, tres veces (alimentar el rumor), ok, está bien, pero ya a cinco años, ya la misma familia, sus hijos que no entienden, pues dicen ‘¿Por qué nadie lo frena?’ pues porque no hay quien lo frene, entonces se me hace una falta de respeto más que nada porque causó muchas dudas entre su público” comentó Urquidi.