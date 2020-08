Expósito reveló defectos de su relación con Speitzer

MÉXICO.- Aunque se han robado las miradas como una de las parejas más cautivadoras del momento, la actriz confiesa que no todo es en tono rosa cuando están juntos. Generalmente suelen ser reservados sobre su relación, pero la actriz platicó en una entrevista reciente detalles de su romance con Speitzer.

Sin duda Ester Expósito y Alejandro Speitzer son una de las parejas más mediáticas del 2020, gracias a sus seguidores, debido a su gran química entre ambos, sus exitosas carreras en series de la principal plataforma de streaming y por su innegable atractivo ante las cámaras.

Entre las curiosidades que dio a conocer la actriz, comentó que suele ser bastante seria y no muy romántica con su pareja, aunque suele esperar mucho amor y detalles por parte de Alex. Además compartió que no suele ser muy buena dando regalos, ya que le gusta entregar cosas que en serio puedan gustarle a esa persona especial, pero que no siempre es fácil.

También aseguró que no suele ser muy creativa y que por eso tiene muchas dificultades para planear citas y momentos románticos. Y eso la hace pasar como una persona fría. Y aunque ella ve todas estas cosas como defectos, es claro que los dos están bastante emocionados por el futuro que les espera como pareja.

Algo que es evidente es el afecto que han desarrollado entre sus seguidores, ya que cada vez que aparecen frente a las cámaras, sus fans los inundan de comentarios positivos, les dejan saber lo felices que están por los dos y que esperan que este apenas sea el inicio de un amor fuerte y duradero.