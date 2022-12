Expareja de Santa Fe Klan, Maya Nazor desmiente ser interesada o fijarse en el físico

Tijuana, Baja California.- La ex pareja de Santa Fe Klan, Maya Nazor confirmó su separación con el cantante y explicó los términos en los que culminó su relación.

Yo no deje a Ángel, ni él me dejó a mí. Fue una decisión que tomamos los dos y nada más nos separamos como pareja porque seguimos siendo familia, tenemos un hijo que yo amo con todo mi corazón y que él ama y que eso nunca va a cambiar”

declaró.

La modelo aclaró que jamás fue interesada y confesó hubo amor verdadero con el padre de Luka: “Yo nunca me fijo en una persona por su físico ni por el dinero ni por lo que hace y no hace, ya se los he dicho antes, ustedes no saben cómo nos conocimos y yo me enamoré de Ángel y tuvimos un hijo porque él quiso y yo quise”.

La famosa defendió que no depende del dinero del intérprete de "Mar y tierra": "Yo no quiero que me de nada a mí, con que se haga responsable de su hijo, si quiere, yo no necesito nada de él. Yo no quiero que a mí me mantenga nadie porque yo sé trabajar, yo puedo hacer mis cosas y de verdad no necesito el dinero de nadie”.

Finalmente, pidió respeto para el artista, su hijo y ella. Maya invitó a quienes quisieran dejar de seguirla a realizar esta acción y agradeció a sus fieles fanáticos.