Expareja de “Chuponcito” lo denuncia por extorsión y acoso

CIUDAD DE MÉXICO.- José Alberto Flores “Chuponcito”, fue demandado por su expareja sentimental, Bárbara Estrada, por extorsión y acoso sexual, quien asegura que el actor le exige fotos y videos desnuda para evitar que la “queme” en redes sociales.

En una entrevista que la afectada le otorgó a “Sale el Sol”, reveló que puso una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en contra de su expareja José Alberto Flores, ya que no está dispuesta a soportar sus extorsiones.

La mujer aseguró que el comediante le exige que le envíe fotos de ella desnuda o de lo contrario, publicará fotos íntimas de ella de cuando en el pasado sostuvo una relación con él.

Duramos casi cuatro años, y pues, como ahorita no quiero acceder a mandarle fotografías desnuda, en diferentes posiciones como él me las pide, esa manera de extorsionarme diciéndome que se las mande o que si no, se las va a mandar a mi novio y que me va a quemar en redes, pero ya hice la denuncia”, explicó.

La denunciante confesó que decidió terminar la relación que tenía con el payaso porque supuestamente es portador del virus del papiloma humano y su ginecólogo le advirtió que si quería tener hijos, no podría hacerlo con “Chuponcito”.



“CHUPONCITO” LE OFRECIÓ DINERO A CAMBIO DE VIDEOS, AFIRMA

Al ver que Bárbara Estrada se negaba a enviarle imágenes comprometedoras, la mujer le dijo a la cámara de Imagen TV que el actor le ofreció dinero a cambio de cometer incesto con su padre y de enviarle videos teniendo intimidad con su actual pareja.

“Quiero decirles que él me pedía videos íntimos con mi pareja, me decía que me daba cierta cantidad de dinero y que le mandara un video teniendo relaciones sexuales con mi actual pareja, y también, hace un tiempo, me dijo que me daba 20 mil pesos por acostarme con mi papá”, apuntó.

En febrero pasado, Karla Oaxaca, exrepresentante de José Alberto Flores, declaró para un medio que había denunciado a “Chuponcito” por acoso sexual, ya que presuntamente cuando trabajó con él, en 2014, la acosó sin darle motivo alguno.

Según la mujer, el comediante la acosaba constantemente y tuvo que renunciar a su trabajo, luego de que el hombre intentara besarla a la fuerza.