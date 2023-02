Exnovio de Livia Brito niega haberla violado: "Le pido que me deje en paz"

CIUDAD DE MÉXICO.- Una vez más, Livia Brito se encuentra en medio de la polémica en relación a una de sus exparejas. Esta vez se trata del cantante Danny Frank, a quien acusó de haberla agredido de forma física y psicológica.

La actriz señaló en entrevista con Yordi Rosado que el colombiano llegó a obligarla, incluso a pegarle, para mantener encuentros íntimos: "Llegaba a las seis de la mañana, borrachísimo, hasta el tope y a fuerza quería hacer el amor. Yo estaba extremadamente cansada y llegó al punto de violarme”, dijo; además de asegurar que el intérprete tenía serios problemas con la bebida.

Después de estas declaraciones y a pesar de su gravedad, Danny no había emitido ningún comentario al respecto; sin embargo, en entrevista con De Primera Mano, decidió romper el silencio.

El cantante no sólo negó cada una de las palabras de su exnovia; sino que aseguró que es completamente inocente: " Hay mucha mentira en todo lo que ha expresado. Yo no tengo ninguna versión, el caso es que yo nunca abusé de ella, ni física, ni mentalmente como lo dice", dijo.

Danny Frank también destacó que, aunque le entristece, no le sorprende que Livia haya arremetido en su contra, pues, según él, en algún momento de la relación ella también despotricó en contra de su propia familia.

Frank explicó que las palabras de la cubana llegaron a perturbar a su familia, y aunque adelantó que no piensa tomar acciones legales en su contra, sí le mandó un mensaje:

"Soy muy tranquilo, no soy ningún alcohólico como ella dice. Siento que ella tiene que cerrar el ciclo, porque de verdad que hasta me da tristeza. Le pido que me deje en paz", finalizó.