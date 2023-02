Livia Brito revela que sufrió abuso sexual por su expareja

CIUDAD DE MÉXICO.- Livia Brito es actualmente una de las actrices más reconocidas de la televisión mexicana, pues aunque es originaria de Cuba ha realizado papeles importantes en diferentes producciones.

Aunque su carrera artística representa mucho éxito en su vida, la actriz ha pasado por diversas polémicas en relación con sus parejas. Sin embargo, fue en la más reciente entrevista con Yordi Rosado que Livia reveló lo más difícil que ha vivido en una relación.

La cubana estuvo con el cantante Danny Frank durante once años, pero sufrió las consecuencias de su alcoholismo, pues contó que él llegó a violarla: “Llegaba a las seis de la mañana, borrachísimo y a fuerza quería hacer el amor y yo estaba extremadamente cansada, llegó al punto de violarme”.

Livia era edecán en ese entonces, y el comportamiento de Frank era machista: “Él me decía que la mujer le tenía que dar sexo al marido. Yo le decía que me dejara descansar”.

Además de haberla engañado, fue tan agresivo que llegó a golpearla, por lo que ella vivía con miedo, a tal grado que ponía clavos en su puerta para evitar que entrara a su habitación. Sin embargo, no sabía cómo salir de la situación.

“A veces me callo muchas cosas, que digan lo quieran porque yo sé lo que viví. Lo que digan los demás no me importa”, señaló.