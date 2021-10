Exmiembro de NSYNC muestra las primeras imágenes de sus gemelos recién nacidos

Ciudad de México.- Lance Bass reveló las primeras imágenes de sus gemelos recién nacidos, que comparte junto con su esposo, Michael Turchin, a través de su cuenta de Instagram.

El exmiembro de NSYNC posó sonriendo frente a su hijo e hija, Alexander James y Violet Betty, mientras su pareja sentimental fue fotografiado relajándose con uno de los recién nacidos en otra toma.

Al lado de las imágenes el artista de 42 años escribió un breve mensaje que dice:

No he dormido mucho en 5 días y estoy lleno de asco, ¡pero nunca había sido tan feliz! Ahora somos cuatro en esta casa que usamos pañales (pista: no soy yo ni @michaelturchinart)”