¿Existe rivalidad entre Angelique Boyer y Erika Buenfil?

CIUDAD DE MÉXICO.- Erika Buenfil ha regresado a la pantalla chica con un persona que es sencillo de amar u odiar, la actriz e influencer da vida a "Camen" en la novela "Vencer el pasado", donde comparte roles estelares con la también actriz Angelique Boyer.

La más reciente producción de Rosy Ocampo cuenta con un cuarteto estelar formado por las actrices Angelique Boyer, Arantza Ruiz, Ana Paula Martínez y Erika Buenfil, que juntas cuentan las diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en la actualidad en redes sociales y plataformas digitales.

Al ser un equipo formado en su mayoría por mujeres, los señalamientos de posibles rencillas no se han hecho esperar por los seguidores del melodrama, pero Erika Buenfil explica que en el elenco se respira armonía y paridad, donde ninguna desea opacar a sus otras compañeras.

Bienfil y su personaje de Carmen

A decir de la actriz mexicana se encuentra muy contenta de regresar a la actuación en una novela con un horario privilegiado, con un gran proyecto y un personaje como Carmen, que a decir de Buenfil, es un personaje con muchas facetas, que de pronto va a caer bien y en otras ocasiones caerá muy mal.

"Obviamente habrá gente que me quiera y gente que no, pues Carmen es una mujer clasista, muy rica, pero de pronto, las circunstancias la obligan a quedarse sola y a empezar de cero", platica Erika sobre su personaje.

Ante una realidad sorpresiva y complicada, el personaje que interpreta Erika se refugia en el sentido del humor para evadir su situación actual, cayendo en la auto parodia y depresión al darse cuenta que no sabe hacer nada.

"Ella no lo termina de asimilar y se vuelve simpática, muy chistosa porque de todo se burla, pero luego, su forma de ser cae mal. Yo digo que es un personaje muy padre porque sufre horrible, en el fondo, dentro de ella, trae una tristeza de todo lo que ha pasado con su matrimonio, con su condición de vida, con su situación económica, entonces, se da cuenta de que, en medio de la nada, no sabe hacer nada", describió Buenfil.

Un nuevo reto como actriz

Para Erika Buenfil el interpretar un nuevo personaje no debería representar un gran esfuerzo, pero a decir de la actriz, Carmen tiene tanto defectos como virtudes, que la vuelven un personaje muy distinto a todo lo antes interpretado por la tiktokera.

"No quiero decir que la gente nunca me había visto así, pero sí, la gente nunca ha visto esta nueva forma de interpretar un personaje", explicó Erika, a lo que agregó, "Ya me habían visto llorar, y el principio de la telenovela sí es muy similar a lo que siempre he hecho en cuanto a drama y actuación".

"Pero a raíz de que ella (Carmen) sufre un cambio, van a empezar a ver a una Erika interpretando un personaje completamente diferente a lo que yo he hecho. De seguro otras actrices han hecho algo similar, pero yo no", explico la actriz.

Sin duda ha sido un reto para la histrión porque es un personaje que tiene que caer mal cayendo bien. Así lo explicó la influencer y actriz, "O sea, la gente me va a terminar queriendo por insoportable. Y es muy difícil encontrar ese punto intermedio de no caerle mal a la gente siendo grosera", expresó.+

¿Cómo es la relación entre Angelique Boyer y Erika Buenfil?

Es la primera ocasión que coinciden en un proyecto Erika Buenfil y Angelique Boyer, por lo que las especulaciones de como ha sido su trabajo en la que comparten estelares no se ha hecho esperar por los seguidores del melodrama.

"Ella es encantadora, una chava profesional, tiene claro su trabajo, sabe que es una estrella, entonces, pone el orden, es muy disciplinada, es una chica muy entregada a su carrera, como lo fui yo a su edad y como lo siego siendo", narró Erika.

A decir de Erika, Angelique no es una actriz que tenga una pose especial o que se porte diferente con los demás, sabe integrarse fácilmente, no han tenido "choques" una con la otra, ya que son conscientes que cada una tiene su carrera profesional muy solida y cada una tiene su lugar.

Buenfil ha dejado claro que entre ellas no hay una competencia, "Nos disfrutamos mucho juntas: reconozco su belleza, ella reconoce mi carrera, yo la suya, cada quien está en su sitio. Entonces, no le veo ningún ego ni creo que ella lo sienta de mi parte. Eso lo manejamos cada quien por nuestra cuenta", afirmó.