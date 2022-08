Exhiben a Natanael Cano peleando en un antro de Rosarito

MÉXICO.- El creador de los corridos tumbados, Natanael Cano, fue captado recientemente peleando en un antro de Rosarito, Baja California.

En uno de los videos publicados en TikTok, se puede ver al intérprete de "Diamantes" con una cerveza, cantando y bailando la canción que sonaba en el lugar: “¿Los hombres no lloran?” de Anuel AA.

Sin embargo, en otro clip, aparece el famoso gritando groserías y lanzándole golpes a alguien, mientras otras personas intentan detenerlo.

¿Quién eres tú, pen..jo? Chin... a tu ma…”, dice Natanael Cano.

¡Nata, Nata, Nata!”, se escucha decir a quienes intenta mediar la situación.

El video de la pelea se ha hecho viral rápidamente, tiene más de un millón de reproducciones y ha recibido diversos comentarios, tanto de burlas como de sorpresa: