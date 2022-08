Exesposa de Will Smith dice que la familia moderna del actor no es "tan perfecta"

ESTADOS UNIDOS.- Hace unos días, el actor Will Smith volvió a dar de qué hablar al disculparse luego de cuatro meses de ese inesperado momento en el que abofeteó a Chris Rock en la ceremonia de los premios Óscar.

Smith ha tratado de mantener a su familia alejada del problema y de las consecuencias que trajeron consigo el enfrentamiento, pero su esposa Jada Pinkett quedó involucrada desde un principio, pues fue a ella a quien intentaba “defender” de las bromas de Chris. En cuanto a los hijos, seguramente tienen su propia opinión sobre el incidente.

Recientemente, Sheree Zampino, la exesposa de Will Smith, se unió al elenco del reality The Real Housewives of Beverly Hills y esto ha causado un gran revuelo, pues el público se pregunta si tendrá algo que añadir acerca del suceso pasado.

Familia moderna no tan perfecta

De acuerdo con Quién, por el momento dio una entrevista en la que reveló que la familia moderna de Will y Jada no es tan perfecta como ha aparentado, y que la relación que mantiene con ellos debido a su hijo Trey ha tenido sus buenos y malos momentos.

Tienes tres dinámicas diferentes, tres personalidades y creencias distintas, y diferentes maneras de hacer las cosas. Y ha habido veces en las que hemos chocado y no ha sido bonito", admitió en el podcast Behind the Velvet Rope.

A pesar de todo, dijo que reconoce que Jada siempre se ha portado bien con Trey, pues le ha dado un trato igual que a los dos hijos propios que tiene con el actor. Aun así, Sheree no cree que tenga que avisarle o pedirle permiso a la pareja para aceptar un nuevo proyecto, sin importar el momento “delicado” de la carrera de Smith.

No sé cómo me siento ante la idea de enviarle un mensaje a Will y Jada diciendo: 'Voy a estar en el programa unos cuatro minutos, ¿pueden ver los otros 44 restantes?'. No me parece que sea algo que deba hacer", opinó.