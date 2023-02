Exempleada de Shakira dice que es una jefa “mala y envidiosa”

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras todo el escándalo que ha traído Shakira, su separación con Piqué, el hecho de que su padre William Mebarak se sometería a una arriesgada operación en unos días, ahora una exempleada de la cantante ha hablado de ella.

Cristina Cárdenas es la exempleada de la cantante que ha salido a decir que ella es una jefa “mala y envidiosa”. Esta chica trabajó con Shakira en algunos de sus videos musicales.

Ahora la joven ha salido a decir que se encuentra cansada de que nadie vea lo que en realidad es la cantante colombiana y por ello es que contó su versión.

"A Shakira no se le puede mirar a los ojos, no le puedes hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibido. ¡Ella es mandona!", dijo Cárdenas. Pero eso no fue todo: "Shakira siempre tuvo muchos aires de diva y fue bastante envidiosa", continuó.