Excolaborador del programa “Hoy” fue brutalmente golpeado con una pistola en la cabeza por sus vecinos

CIUDAD DE MÉXICO.- Un excolaborador del programa “Hoy”, denunció que fue brutalmente golpeado por uno de sus vecinos, que le causó traumatismo craneoencefálico y las autoridades no han hecho nada al respecto.

Jonathan Ordoñez, conocido como “Pepe Pepe”, anunció a través de su cuenta de Instagram que uno de sus vecinos lo golpeó fuertemente en el rostro y le causó lesiones severas, como se pudo observar en el video que posteó en sus historias.

El también actor de “¿Qué le pasa a mi familia?”, detalló que desde diciembre pasado tiene problemas con sus vecinos, quienes no han dejado de molestar a su familia a raíz de que su padre falleció por Covid-19 y las autoridades y no han hecho nada al respecto, a pesar de que casi le desfiguran la cara.

Me dan ganas hasta de llorar porque no puedo creer que exista gente así en el mundo de que a raíz de que mi papá falleció por Covid, nos hagan y nos hagan este tipo de cosas, vean a mí cómo me dejaron, a mi hermana le quitaron su cadena, se la robaron; a mi mamá le rompieron la nariz y yo no sé que le hicimos a esa gente…”, expresó “Pepe Pepe” en un video.

El joven insistió que los vecinos comenzaron a agredirlos porque su papá se contagió de Covid y finalmente falleció el año pasado, y no han dejado de molestarlos, incluso golpearlos.



“PEPE PEPE” DENUNCIA QUE AUTORIDADES NO HAN HECHO CASO

El joven actor destacó que a pesar de que ya han denunciado a la Policía, no les han hecho caso y desconoce los motivos, por los que visiblemente afectado, suplicó a la ciudadanía que los ayude, ya que la situación es insostenible y temen por su seguridad.

“Todas las veces que nos han hecho ese tipo de cosas, pues no nos hacen nada (las autoridades), osea, no nos hacen caso, las delegaciones no nos hacen caso, no sé, no sé qué es lo que esté pasando, la verdad. Estoy muy triste porque se los juro que si yo tuviera dinero y otro lugar a donde vivir, pues me iba a vivir, pero no tengo”, agregó.

Jonathan aseguró que se siente desesperado y sin saber qué hacer, ya que teme que las cosas empeoren.

En un segundo video que publicó en sus historias, Jonathan aseguró que a él y a su familia los agredieron entre 15 personas, incluyendo a su hermano y a su mamá, además, mostró el rostro del presunto agresor, a quien señala de haberlo golpeado con una pistola en la cabeza.

En la imagen se puede ver que “Pepe Pepe” tiene una lesión en la frente, de aproximadamente 5 centímetros, además de golpes en el ojo derecho y hematomas en distintas partes del rostro.



ATACAN REDES SOCIALES DE "PEPE PEPE"

Luego de denunciar públicamente la agresión por parte de sus vecinos y la indiferencia de las autoridades, la hermana de quien fuera uno de los consentidos de Magda Rodríguez y Galilea Montijo, aseguró en sus redes que intentan eliminar la cuenta de Jonathan.

En uno de los mensajes que escribió en su red social, la joven aseguró que su hermano había resultado con lesiones graves y solicitaba ayuda.

“Mi hermano Pepe resultó con traumatismo craneoencefálico de todos los golpes que le dieron; vomita, se marea y desvarea. En estos momentos estoy buscando qué hacer”, escribió.

Pero en un mensaje posterior posteó una captura de pantalla de una fan del actor, quien le avisó que una persona está solicitando a los internautas que reporten las cuentas de “Pepe Pepe” para que las cancelen, por lo que solicita ayuda.